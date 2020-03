Boston avait le match en mains. Entre celles de Kemba Walker, avec un point d’avance et treize secondes à jouer. C’est précisément là où Dennis Schroder est allé arracher la victoire. L’Allemand a volé le ballon au meneur des Celtics, en profitant d’une pression défensive de Chris Paul, pour ensuite inscrire la layup de la gagne. Victoire finale du Thunder, 105 à 104 sur le parquet du TD Garden.

SCHRODER STRIPPED KEMBA AND LAYED IT IN FOR THE WIN 😱 pic.twitter.com/wmc1NLQxJh

