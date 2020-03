LaVar Ball rêvait de voir ses trois fils jouer en NBA. Pour Lonzo Ball, l’aîné, c’est fait. Il est le meneur titulaire des New Orleans Pelicans. Pour LaMelo Ball, le petit dernier, ça approche. Il est l’un des principaux prospects de la draft à venir. Il est même attendu dans le top-5. Et du coup, pour LiAngelo Ball, le cadet ? C’est de suite plus compliqué.

Il est sans club mais il s’entraîne depuis deux mois avec le Oklahoma City Blue, équipe affiliée au Thunder en G-League. Selon The Athletic, l’ailier robuste a désormais plusieurs offres. Dont au Blue. L’équipe d’OKC a encore 12 matches à jouer cette saison.

Ce serait éventuellement un tremplin pour se faire remarquer et peut-être finir en NBA. C’est au moins une porte vers le monde du basket professionnel. LiAngelo Ball, 21 ans, a fait un passage express à UCLA avant d’être suspendu à la suite d’un incident lors d’une tournée promotionnelle en Chine. Son père l’a alors sorti du système NCAA pour le faire jouer en Lituanie pendant quelques mois.