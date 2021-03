Un transfert de Lonzo Ball désormais inévitable ?

Lonzo Ball n’entrerait plus dans les plans des New Orleans Pelicans et il devrait donc être transféré d’ici ce soir.

Ça s’active, ça s’active ! Il ne reste plus que quelques heures avant la deadline des transferts NBA et les dirigeants vont sans doute passer la journée au téléphone pour mettre sur pied les échanges susceptibles d’aider leur franchise. Parmi les joueurs les plus convoités, un certain Lonzo Ball. Le jeune homme enchaîne les performances depuis le début de la saison et sa cote grimpe en flèche sur le marché.

Sauf que les New Orleans Pelicans n’auraient pas forcément l’intention de le conserver. Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, l’organisation devrait donc se séparer de son meneur avant qu’il ne se retrouve sur le marché cet été. Elle aura pourtant la possibilité de s’aligner sur toutes les offres mais elle craint peut-être de devoir débourser une somme trop importante pour le conserver.

La source, même si elle provient d’un média sérieux et établi, est à prendre avec des pincettes. Logique à ce stade de la saison. Mais aussi parce que ça paraît tout de même étrange que les Pelicans se séparent de Lonzo Ball, alors que son profil colle parfaitement avec Zion Williamson et Brandon Ingram, tout en conservant un Eric Bledsoe terriblement décevant et vraiment pas adapté à l’effectif.

Zo est un meneur qui n’a pas besoin du ballon et qui affiche désormais 38% de réussite à trois-points en plus de ses 14 points et 5 passes décisives. Il faudrait sans doute céder de nombreux assets pour le récupérer. Les Knicks, les Bulls ou encore les Sixers seraient intéressés.

Lonzo Ball, les New York Knicks sont aussi sur le coup !