Shaï Mamou revient sur les deux matches du Play In NBA 2024 de la nuit à l'Est, avec le choc entre Philadelphie et Miami, mais aussi l'affiche entre Chicago et Atlanta.

