Ça y est, ils l'ont fait ! Les Boston Celtics de Jayson Tatum et Jaylen Brown sont champions NBA, ils ont réussi à rebondir pour envoyer les Dallas Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving en vacances. Antoine Pimmel, Shaï Mamou et Théophile Haumesser reviennent sur le Game 5 des finales NBA et sur ce qui attend les champions à l'avenir.

N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à nos chaînes.

Le CQFR sur YouTube