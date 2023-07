📢 Ne manquez pas le Mook REVERSE spécial BOSTON !

Passez l'été

À BOSTON

Enfin l'été et bientôt les vacances ! Le meilleur moment pour recharger les batteries et se changer les idées, faire le plein d'énergie et s'offrir le luxe de pouvoir enfin prendre le temps de faire ce qui nous tient à cœur.

Mais dans la précipitation, attention à ne pas oublier le plus important ! Au cas où votre abonnement au Mook REVERSE serait terminé ou que vous n'auriez pas encore commandé notre dernier numéro, il est toujours temps d'y remédier.

Comme vous le savez, toutes nos parutions font l'objet d'une édition limitée. Pour être sûr de ne pas manquer notre tout nouvel opus - le Mook #12 spécial BOSTON - on ne saurait trop vous conseiller de vous abonner dès maintenant ou de le commander au plus vite pour pouvoir en profiter durant l'été.

POUR TOUT SAVOIR SUR BOSTON

ET LES CELTICS

S'attaquer à un monument comme Boston et son équipe fétiche, c'est entreprendre un grand voyage, long comme l'histoire de toute la NBA et parcouru de personnages hors du commun, tant par leur talent, que par leur personnalité ou leur parcours.Quand on pense Celtics, on pense bien entendu à Bill Russell et Larry Bird, mais ils sont bien plus nombreux encore à avoir porté haut les couleurs de la ville.

De Red Auerbach et Bob Cousy à Jayson Tatum et Jaylen Brown, en passant par le Big 3 sacré de 2008 ou les fantastiques équipes des années 70 et 80, Boston est une manne inépuisable d'histoires à raconter, à disséquer, à remettre en contexte.

Sans faire de ce Mook un historique exhaustif de tout ce qui s'est produit durant ces soixantes dernières années, nous avons cerné à travers ce numéro tout ce qui fait de cette cité l'une des capitales de la gagne !

Boston,

UNE VILLE À PART

Mais au-delà des personnages, des titres ou des légendes qui ont fait l'histoire des Celtics, il y a également la ville en elle-même, personnage central et complexe d'une histoire qui s'écrit aujourd'hui encore dans la douleur ou, tout du moins, dans l'adversité.

Une cité paradoxe, en permanence entre avant-gardisme et archaïsme, entre progressisme et racisme profond, entre performances mémorables et drames passionnés.

Avec notre équipe de journalistes, d'illustrateurs et de photographes, c'est tout cela que nous avons souhaité décrypter, décortiquer et mettre en lumière à travers de nouvel opus.

Une équipe rédactionnelle

D'ÉLITE

Comme toujours, nous avons pu compter sur des intervenants fantastiques pour nous aider à raconter Boston dans toute sa grandeur et dans toute sa complexité.

Parmi eux, Guerschon Yabusele, notre rédac' chef exceptionnel. Dans un entretien plein de sincérité et de candeur, il nous emmène dans les coulisses de la franchise aux 17 bannières pour nous faire vivre son expérience NBA de l'intérieur.

On y apprend notamment comment son passage dans cette franchise l'a profondément marqué et a fait de lui le joueur d'impact qu'il est aujourd'hui, en équipe de France comme au plus haut niveau européen.

Nous avons également eu le privilège et le plaisir de nous entretenir avec Bob Ryan, la plume historique et légendaire du Boston Globe, Dart Adams, historien et chroniqueur de l'histoire de Boston, et Sopan Deb, journaliste du New York Times qui a grandi dans les rues de Beantown.

A travers leurs yeux et leur expérience, on saisit plus en détail ce qui a contribué à faire de cette ville une cité totalement à part de toutes les autres.

