🧠Boostez votre QI basket avec le Mook REVERSE #10 spécial PLAYMAKERS

Dans les 240 pages de ce Mook #10, nous analysons, décortiquons, creusons une question essentielle de notre sport, celle du playmaking et des playmakers. Avec l’évolution du jeu, cette notion est devenue bien plus fluide et complexe que par le passé.Fini les meneurs organisateurs qui ne shootent jamais, terminé les systèmes à rallonge qui obligent à attendre la 23ème seconde pour tenter un tir, disparu les coaches qui te sortent du terrain à la première balle perdue ou à la seconde où tu sors du plan de jeu gravé dans le marbre.

Dans ce basket moderne en perpétuelle mutation, les meilleures équipes ne peuvent plus se permettre de placer leur destin entre les mains de robots incapables de penser par eux-mêmes et de prendre la bonne décision au bon moment.

En plus de vous présenter les histoires et parcours de certains des playmakers les plus marquants et d’essayer de comprendre ce qui les a menés à devenir exceptionnels dans leur registre, nous sommes allés au fond des choses pour mieux comprendre comment se développe le playmaking, la façon dont il a évolué au fil des années et vers quoi il se dirige.

Pour répondre à nos interrogations, nous sommes partis en quête de réponses de la part de spécialistes, à commencer par notre rédacteur en chef exceptionnel Nando De Colo. Nous n'aurions pas pu rêver consultant mieux qualifié pour parler de playmaking. Avec son vécu, son palmarès et sa science du jeu, il était l'interlocuteur idéal pour nous accompagner.

Nous avons également pu compter sur d'autres pointures en la matière : Edwige Lawson-Wade, Arnaud Guppillote, Brian McCormick, Chris Oliver ou Leonard Zaichkowsky, pour ne citer qu'eux, nous ont ainsi prêté main forte et nous sommes ressortis de ces échanges plus intelligents (nous l'espérons...) ou du moins plus éduqués en matière de playmaking et de QI basket.

Dans ce numéro, vous trouverez des portraits en profondeur, des dossiers, des entretiens longs formats, des intervenants de premiers choix, le tout mis en images par notre talentueuse team de graphistes et d'illustrateurs.

En attendant de vous dévoiler un peu plus en détails le sommaire de ce 10ème opus du Mook REVERSE et de vous présenter notre rédacteur en chef exceptionnel, voici déjà quelques éléments pour vous mettre l'eau à la bouche.

Précommandez-le dès maintenant pour figurer parmi les premiers à le recevoir et profiter de la gratuité des frais de port*.

