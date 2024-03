Catastrophe : KAT blessé au ménisque, sa saison est en péril

Les Minnesota Timberwolves viennent d'apprendre une nouvelle absolument catastrophique. Alors qu'ils sont leaders de la Conférence Ouest et font l'une des plus belles saisons régulières de leur histoire, les joueurs de Chris Finch ont perdu Karl-Anthony Towns jusqu'à nouvel ordre. D'après Shams Charania de The Athletic, l'intérieur des Wolves souffre d'une déchirure au ménisque du genou gauche, ce qui a des chances de le priver de la fin de la saison régulière et, probablement, des playoffs. Adrian Wojnarowski d'ESPN précise que le joueur et les Wolves étudient toutes les possibilités pouvant lui permettre de rejouer à courte échéance et se prononceront à ce sujet prochainement.

KAT était cette saison l'un des fers de lance de Minnesota avec Anthony Edwards et Rudy Gobert. Le All-Star de 28 ans tournait jusqu'ici à 22.1 points et 8.4 rebonds de moyenne, à 50% d'adresse globale et 42% à 3 points.