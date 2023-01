CQFR : Les Splash Brothers à la fête !

Le résumé des matches NBA de la nuit avec la performance étincelante de Stephen Curry et Klay Thompson.

Bucks @ Pacers : 141-131

Grizzlies @ Timberwolves : 100-111

Magic @ Heat : 105-110

Cavaliers @ Thunder : 100-112

Raptors @ Warriors : 117-129

- La dernière ligne droite de la saison approche et les Warriors, champions en titre, retrouvent des couleurs. Leur splash brothers aussi. Stephen Curry et Klay Thompson ont compilé 64 points à eux deux vendredi soir. 35 pour Curry et 29 pour Thompson, auteur de 6 paniers primés. Dans leur sillage, Golden State a battu Toronto en tuant la rencontre dans le money time. Le banc a aussi fait la différence à l'image des 15 points de Jonathan Kuminga et des 11 passes de Donte DiVincenzo.

Steph in the Warriors win: 35 points

7 rebounds

11 assists

4 threes pic.twitter.com/cTxtVC8Feb — NBA (@NBA) January 28, 2023

- Difficile d'arrêter les Bucks quand ils mettent dedans à trois-points. Et en ce moment, ils mettent dedans. Milwaukee a encore planté 18 paniers à trois-points vendredi soir, dont 4 pour Pat Connaughton. Si jamais la pluie de tirs extérieurs ne suffisait pas, Giannis Antetokounmpo a lui marqué 41 points lors de la victoire contre Indiana. Avec aussi 12 rebonds et 6 passes décisives au compteur. Un troisième succès de suite pour la franchise du Wisconsin, qui remonte en puissance maintenant qu'elle est à nouveau au complet.

Giannis in the Bucks W: 41 points

12 rebounds

6 assists pic.twitter.com/iO9CZha6RW — NBA (@NBA) January 28, 2023

- Et de 5. 5 défaites de suite pour les Grizzlies, battus par les Timberwolves la nuit dernière. Le triple-double de Ja Morant (27 points, 10 rebonds, 11 passes) n'a pas suffi pour Memphis. Kyle Anderson a marqué 23 points contre son ancienne équipe et Anthony Edwards en a ajouté 25 pour Minnesota. Rudy Gobert a fini avec 7 points, 13 rebonds et 3 blocks.

- Le Heat excelle dans les moments chauds. Même en partant avec du retard. Mené au score dans le quatrième quart-temps, Miami a renversé la vapeur pour battre Orlando pour la troisième fois cette saison. Les trois derbys floridiens se sont joués en moins de 5 points. Rageants pour les joueurs du Magic Paolo Banchero et Franz Wagner, tous les deux auteurs de 5 points. Jimmy Butler a été l'homme providentiel pour le Heat avec 29 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

- Quand Donovan Mitchell n'est pas là, ce n'est quand même pas la même histoire pour les Cavaliers. Darius Garland a inscrit 31 points mais sans réussir à porter son équipe. En face, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a fait la différence pour le Thunder. L'arrière canadien a enchaîné un quatrième match de suite avec 30 points ou plus. Il a inscrit 35 points à 12 sur 21 aux tirs, avec aussi 5 rebonds et 8 passes décisives. C'est la sixième victoire au cours des huit derniers matches pour Oklahoma City, en course pour le play-in à l'Ouest.