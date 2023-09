LeBron déclenche l’hystérie dans un lycée du Minnesota

Dans une discrétion relative, LeBron James a passé quelques jours dans le Minnesota cette semaine. Le "King" a utilisé les installations de la Lourdes High School de Rochester, à une centaine de kilomètres de Minneapolis, pour effectuer ses séances de musculation et quelques workouts techniques. Pour remercier l'établissement, LeBron a tenu à faire la surprise aux étudiants et s'est présenté dans la salle de réunion du lycée, pour saluer une assistance évidemment choquée et stupéfiée par la présence de la superstar des Lakers.

Avant qu'il puisse prononcer quelques mots, LeBron James a eu droit à une petite ovation et même à un "I love you" qui semblait vraiment venir du coeur 😂

LeBron surprised a high school in Minnesota after they opened up their gym for him 🙌

(via @KingJames) pic.twitter.com/rVovyqHt6I

— Yahoo Sports (@YahooSports) September 15, 2023