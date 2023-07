LeBron James évoque la retraite et ce qui le poussera à arrêter

LeBron James était aux ESPY Awards mercredi soir, pour y recevoir notamment le trophée du record battu le plus impressionnant de l'année, en l'occurrence celui du plus grand nombre de points marqués en NBA. Lors de son speech, le King a confirmé qu'il n'envisageait pas de prendre sa retraite prochainement, confirmant ce que disait son agent Rich Paul la veille.

"Lorsque la saison s'est terminée, je sais que je vous ai dit que je ne savais pas si j'allais continuer à jouer. Beaucoup d'experts vous ont dit ce que j'allais faire, mais là je parle en mon nom. Voilà quelques années que je me pose la question à la fin de chaque saison. Est-ce que je peux continuer à jouer sans trahir ce jeu ? Je ne l'avais juste jamais dit ouvertement.

Je me moque du nombre de points supplémentaires que je marquerai ou de ce que je suis capable ou non de faire sur le terrain. La vraie question pour moi, c'est 'est-ce que je peux jouer à ce jeu sans le trahir ?' Le jour où je ne serai plus capable de donner tout ce que j'ai en moi sur le terrain, ce sera celui où j'arrêterai. Par chance pour vous, les gars, ce jour n'est pas arrivé (sourire)".

A 38 ans - il fêtera ses 39 printemps en décembre - LeBron James va donc débuter sa 22e saison en NBA. Pour rappel, voici ce que Rich Paul avait déclaré la veille sur Sirius XM.

"5 ou 6 ans de plus ? Ecoutez, s'il y a bien un gars pour lequel je ne peux pas mettre cette hypothèse de côté, c'est bien lui. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui le motive depuis toutes ces années. Tant qu'il est toujours impatient à l'idée de jouer dans cette ligue et que la santé suit, il n'y a pas de raison. Je lui dis toujours pour l'embêter : 'si tes qualités athlétiques disparaissent, tu peux toujours être Karl Malone, ce n'est pas grave'. Il peut faire du pick and pop, shooter, faire les bonnes lectures de jeu et jouer aussi longtemps qu'il le voudra.

Aujourd'hui, il ne joue pas pour l'argent, mais parce qu'il aime le jeu. C'est déjà incroyable que les Lakers aient atteint la finale de Conférence et il a fait ce commentaire sur le fait qu'il avait besoin de réfléchir sur la suite. Mais deux semaines plus tard, il m'avait déjà envoyé un SMS pour me dire qu'il était motivé. [...] Je suis impressionné qu'il aime toujours autant ça après plus de 20 ans. Il manquera aux gens lorsqu'il arrêtera, surtout dans les talk shows. On ne peut jamais savoir combien de temps il restera et personnellement j'essaye juste de profiter du moment".

