La free agency 2023 débute ce weekend et on vous propose un petit état des lieux des free agents les plus intéressants par poste. On l'actualisera à chaque fois que l'un d'entre eux aura trouvé une nouvelle destination ou prolongé avec son équipe actuelle.

Meneurs

1- Fred VanVleet

"FVV" est fiable, ce qui est une immense qualité et explique pour quelle raison on l'a placé en première position sur le poste de meneur. Devenu champion NBA et All-Star avec Toronto, il sait aujourd'hui qu'il a quasiment toutes les options devant lui. Un énorme contrat dans une équipe médiocre, un challenge moins juteux mais sportivement plus attractif ailleurs, la poursuite de son aventure avec les Raptors... Tout s'entend.

Rumeurs d'un intérêt : Houston, Philadelphie

2- Kyrie Irving

Kyrie est le free agent le plus talentueux, ça ne fait aucun doute. Mais il est aussi le plus imprévisible. Combien d'équipes sont réellement prêtes à s'engager avec lui plusieurs années et sur un salaire important ? On le découvrira durant cette free agency.

Rumeurs d'un intérêt : Dallas, Phoenix

3- Russell Westbrook

Westbrook a vécu une belle résurrection lors des derniers playoffs et globalement depuis son arrivée chez les Clippers. Il reste un joueur dont il n'est pas simple de tirer le meilleur parti tant son shoot est instable et sa manière de jouer identique à ce qu'il montre depuis toujours. S'il est sur la même vague qu'en fin de saison, miser à nouveau sur lui se comprend parfaitement.

Rumeurs d'un intérêt : Clippers

4- D'Angelo Russell

Il a disparu de la série contre Denver de manière inquiétante et les Lakers ont fini par mieux jouer sans lui. Il n'en reste pas moins un joueur tranchant, capable de créer et de réussir des choses en attaque à un niveau élevé lorsqu'il est en confiance.

5- Gabe Vincent

La révélation du Miami Heat en playoffs. C'est presque fou de le retrouver dans ce top de la free agency, mais Gabe Vincent est devenu presque indispensable aux Floridiens. Pourra-t-il être performant hors du cocon de la Heat Culture ? C'est la question que se poseront d'éventuels courtisans.

Rumeurs d'un intérêt : Miami

Mais aussi : Dennis Schröder, Tre Jones, Kemba Walker, Ayo Dosunmu, Patrick Beverley, Dennis Smith Jr, Jevon Carter, Shake Milton, Reggie Jackson, Derrick Rose, John Wall, Ty Jerome, Cory Joseph, Goran Dragic, Frank Ntilikina, Aaron Holiday, George Hill, Austin Rivers, Ish Smith, Raul Neto, Théo Maledon (restricted)

Arrières

1- Austin Reaves

Devenu indispensable aux Lakers et chouchou de la fanbase, il est assuré de décrocher un petit jackpot en comparaison de ce que l'on prévoyait pour lui à son arrivée en NBA. Quelqu'un essaiera forcément de faire cracher au maximum les Lakers en profitant de leur attachement envers lui.

Rumeurs d'un intérêt : Lakers

2- Bruce Brown

Magnifique en sortie de banc avec les Nuggets, Brown pourra gagner un peu plus d'argent en quittant le Colorado, mais le challenge d'un back to back pourrait l'inciter à privilégier le confort à l'aventure dans cette free agency.

Rumeurs d'un intérêt : Lakers, Nuggets

3- Caris LeVert

Sa cote a baissé ces derniers mois, mais on parle d'un joueur doué et vaillant, qui s'est remis avec brio d'un cancer du rein. Son mental d'acier et sa capacité à s'adapter à tous les rôles seront importants dans la perspective de décrocher un bon contrat.

Rumeurs d'un intérêt :

4- Max Strus

A l'image de Gabe Vincent, il est devenu extrêmement précieux pour le Heat grâce à son shoot et son activité. Il se dit qu'il vise un contrat à 15 millions de dollars la saison.

Rumeurs d'un intérêt : Indiana

5- Donte DiVincenzo

L'ancien MOP du Final Four avec Villanova n'a pas réussi à s'exprimer autant qu'il le voulait à Golden State, mais sa cote et son profil restent intéressants pour les équipes qui cherchent des renforts à moindre frais sur le secteur arrière dans cette free agency.

Rumeurs d'un intérêt : New York

Mais aussi : Eric Gordon, Malik Beasley, Lonnie Walker, Coby White (restricted), Seth Curry, Josh Richardson, Josh Okogie, Terence Davis, Danny Green, Jaylen Nowell, Hamidou Diallo, Damion Lee, Nickeil Alexander-Walker, Kendrick Nunn, Anthony Lamb.

Ailiers

1- Khris Middleton

Le lieutenant parfait pour Giannis depuis des années. La santé lui a fait défaut et c'est aussi ce qui explique que les Bucks n'ont pas encore retrouvé le chemin des Finales NBA. On ne sait pas s'il a envie d'un nouveau challenge ou simplement d'être suffisamment en forme pour aider le Greek Freak et sa bande à regagner les sommets.

Rumeurs d'un intérêt : Milwaukee

2- Dillon Brooks

L'ex-trublion des Grizzlies est un adversaire insupportable à la langue extrêmement pendue, mais c'est aussi un excellent joueur de basket capable, quand les choses vont bien, de scorer, défendre, dégainer à 3 points et entrer dans la tête d'un adversaire. C'est ce qui en fait une recrue intéressante pour plein d'équipes. Surtout qu'il se sera probablement un peu assagi après l'expérience désagréable des playoffs 2023 avec Memphis.

Rumeurs d'un intérêt : Houston

3- Kelly Oubre Jr

Oubre est un scoreur spectaculaire et qui n'a jamais froid aux yeux, mais on attend encore qu'il trouve vraiment chaussure à son pied, avec un environnement où il pourra être un 6e homme de qualité.

Rumeurs d'un intérêt :

4- Matisse Thybulle (restricted)

Il y a un monde où Matisse Thybulle est suffisamment correct en attaque pour devenir une arme phénoménale. Pour le moment, l'ancien Sixer est un défenseur exclusif, assez fabuleux dans ce registre, mais terriblement limité de l'autre côté du terrain.

Rumeurs d'un intérêt : Portland

5- Torrey Craig

Il a discrètement été très bon pendant les derniers playoffs, avant de céder sa place à Josh Okogie dans le cinq pour des raisons de match up face à Denver. Un Three-and-D fiable, qui a tout à fait sa place dans n'importe quelle rotation NBA.

Rumeurs d'un intérêt : Phoenix

Mais aussi : Joe Ingles, Yuta Watanabe, Jeff Green, Jae Crowder, Justise Winslow, Cam Reddish (restricted), Troy Brown, Terrence Ross, TJ Warren, Will Barton, Keita Bates-Diop

Ailiers forts

1- Draymond Green

Avec le départ de Jordan Poole et ses déclarations répétées sur son envie de finir sa carrière avec les Warriors, on ne parie pas sur un départ, mais on sait quand même que le taulier de Golden State va passer quelques entretiens histoire de tester le marché.

Rumeurs d'un intérêt : Dallas, Lakers, Sacramento

2- Jerami Grant

Un super joueur capable d'être impactant des deux côtés du terrain, mais qui a besoin d'être dans la bonne équipe pour utiliser ses atouts, à l'image d'Aaron Gordon à Denver. Ce sera peut-être Portland si la version 2024 des Blazers est compétitive.

Rumeurs d'un intérêt : Portland

3- Kyle Kuzma

Kuzma a plus le profil du gros scoreur vedette d'une équipe médiocre que celui de lieutenant doué d'un contender, mais les choses peuvent changer.

Rumeurs d'un intérêt : Atlanta, Sacramento, Houston

4- Cam Johnson (restricted)

Cam Johnson sera avec Team USA au Mondial 2023 pour récompenser sa belle dynamique avec les Suns, puis les Nets. Un shooteur meurtrier et un joueur globalement de plus en plus fiable que les Nets feraient bien de verrouiller.

Rumeurs d'un intérêt : Brooklyn

5- Grant Williams (restricted)

Le "Batman" autoproclamé peut passer pour un joueur excentrique, mais on a vu qu'il pouvait être important pour les Celtics, notamment lors des playoffs 2022. Il semble assez gourmand, mais avec la confiance d'un coach (ce qui n'était pas ou plus le cas avec Joe Mazzulla), et le bon écosystème l'ancien de Tennessee peut être une excellente recrue.

Rumeurs d'un intérêt : Orlando, Indiana, Dallas, Sacramento

Mais aussi : Christian Wood, Jalen McDaniels, Rui Hachimura (restricted), PJ Washington (restricted), Trey Lyles, Miles Bridges, Blake Griffin, George Niang, Drew Eubanks, Mo Wagner, JaMychal Green, Paul Reed, Dario Saric, Wenyen Gabriel.

1- Brook Lopez

Malgré ses 35 ans, le moins chevelu des jumeaux Lopez est dans une superbe forme et a longtemps été dans la course au titre de Defensive Player of the Year, tout en restant un shooteur assez fiable et un leader apprécié dans le vestiaire à Milwaukee. Il va devoir se demander s'il cherche un dernier gros contrat, vraisemblablement dans une équipe au mieux moyenne, ou une équipe qui jouera le titre, ce qui impliquerait de rester à Milwaukee ou de viser un retour à Los Angeles...

Rumeurs d'un intérêt : Lakers, Houston, Milwaukee

2- Jakob Poeltl

Très bon avec Toronto après avoir déjà été intéressant avec San Antonio, l'Autrichien sera une plus-value énorme au rebond et à la finition près du cercle pour n'importe quelle équipe qui cherchera ces critères-là sur le front de la free agency.

Rumeurs d'un intérêt : San Antonio

3- Kevin Love

Il ne peut plus être une star de cette ligue, a priori, mais son expérience et son profil de gros rebondeur et d'intérieur stretch est quand même sacrément pratique en 2023, même si c'est pour 20 minutes par match. Peut-être l'heure de revenir en Californie ou dans l'Oregon, les deux états qui lui sont chers ?

Rumeurs d'un intérêt : Miami

4- Mason Plumlee

On sait ce qu'apporte le soldat Plumlee, qui a fini la saison dernière avec les Clippers. Il fera toujours le job sans sortir de son rôle et c'est parfois bien pratique d'avoir ce profil-là dans l'effectif, tant qu'on ne lui en demande évidemment pas trop.

Rumeurs d'un intérêt :

5- Thomas Bryant

On ne l'a pas vu des playoffs, en dehors d'un passage à 29 secondes contre le Heat en Finales. Néanmoins, Bryant est champion NBA et capable de faire du bien à une équipe grâce à sa capacité à peser fort dans une raquette lorsque son corps le lui permet.

Rumeurs d'un intérêt :

Mais aussi : Bismack Biyombo, Montrezl Harrell, Jock Landale, Jaxson Hayes, Dwight Powell, Mike Muscala, Cody Zeller, DeAndre Jordan, Alex Len, Serge Ibaka, Dewayne Dedmon, BOBAN, Nerlens Noel, Omer Yurtseven, Meyers Leonard, Tristan Thompson, Willie Cauley-Stein

