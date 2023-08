L’homme le plus rapide du monde critique la NBA et ses champions du “monde”

Si vous avez un peu suivi les Championnats du monde d'athlétisme - malheureusement à peine plus emballants pour l'équipe de France que le Mondial de basket... - vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Noah Lyles. Le sprinteur américain a remporté trois médailles d'or sur 100 mètres, 200 mètres et 4x100 mètres, ce qui fait de lui l'homme le plus rapide de la planète en ce moment. On ne s'y attendait pas forcément, mais lors de sa conférence de presse après sa breloque décrochée au relais, Lyles a glissé un petit tacle à la NBA. Interrogé sur la difficulté que représente une victoire mondiale, l'athlète floridien a expliqué :

"Vous savez ce qui me fait le plus mal ? C'est quand je regarde les Finales NBA et qu'ils affichent 'champions du monde' au-dessus de leurs têtes. Champion du monde de quoi ? Des Etats-Unis ? (rires) Ne vous méprenez pas, j'adore les Etats-Unis. Parfois. Mais ce n'est pas le monde ! Nous sommes le monde, ici (aux championnats du monde d'athlétisme, NDLR). Ici, on a pratiquement tous les pays du monde qui essaient de se battre et de mettre leur drapeau en avant. Il n'y a pas de drapeaux en NBA (rires)".

La NBA a beau s'être internationalisée - euphémisme - et regrouper les meilleurs basketteurs de la planète, on comprend tout à fait le point de vue de Noah Lyles. Il faut tout de même noter que certaines franchises, comme les San Antonio Spurs, ont opté pour des bannières 'NBA champions', plutôt que 'World champions'. Une forme d'humilité pas si surprenante de la part de la franchise texane.

Noah Lyles remporte le 200 mètres aux Mondiaux 2023