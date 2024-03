Mook#14 : DERNIER JOUR pour profiter des frais de port gratuits ! ⏳🏀

Le Mook #14 dĂ©diĂ© aux SPURS est imprimĂ©, il est arrivĂ© chez notre routeur et la prĂ©paration de vos colis dĂ©butera demain matin comme prĂ©vu.Â

Vous avez été très nombreux à précommander ce Mook et nous vous remercions de tout coeur pour votre confiance

c'est le dernier jour pour bĂ©nĂ©ficier des frais de port offerts. Demain, il sera trop tard. Pour ceux qui n'ont pas encore passĂ© commande mais qui sont intĂ©ressĂ©s par ce Mook, Demain, il sera trop tard.Â

Bon dimanche !

Ca parle des Spurs, mais pas que...

Théo a pu discuter avec les potos de First Team et présenter un peu plus en profondeur notre 14e opus.

100 000 mots pour expliquer les Spurs

Ça y est, notre Mook #14 dédié aux San Antonio Spurs est enfin bouclé ! On ne vous cache pas que ces trois dernières semaines ont été aussi denses et douloureuses qu'un training de reprise de Popovich. Mais bon, au final, nous sommes vraiment hyper fiers des 240 pages que nous avons réalisées sur cette franchise vraiment spéciale.

C'est marrant, on savait pertinemment que cette équipe avait quelque chose de particulier, qu'elle n'était pas tout à fait comme les 29 autres entités qui forment la prestigieuse NBA, mais c'était difficile de le résumer en quelques mots, d'identifier précisément les éléments qui la rendent unique. Il aura fallu plusieurs semaines de discussions, de réflexion, d'enquêtes, d'interviews pour construire notre réponse de façon réellement exhaustive. Et cette dernière ne tient pas en quelques lignes. Loin de là ! Même en condensant au maximum notre synthèse, nous avons tout de même produit un de nos Mooks les plus denses avec près de 100 000 mots !

Et oui, avec les Spurs, on n'est jamais dans la facilité ou le survol. La franchise est comme ça, à l'image de l'homme qui est à sa tête depuis plus de trente ans, l'insondable Gregg Popovich, elle est un mixe subtile de talent unique, de travail acharné et d'intelligence rare.

Ian Mahinmi Un rédac' chef vraiment exceptionnel Pour nous aider dans notre tâche, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir Ian Mahinmi comme rédacteur en chef exceptionnel de ce numéro. Ceux qui ont eu la chance de le croiser ou de l'écouter, notamment sur le plateau de NBA Extra, savent que cette force de la nature est également un analyste pointu de son sport. Drafté par les Spurs, formé à l'école Popovich, conseillé par Tony Parker, il était définitivement l'homme de la situation pour guider notre réflexion et nous aider à comprendre les Spurs de l'intérieur.