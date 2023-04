Podcast #86 : Le coup double dramatique des Wolves, un play-in 2023 explosif

Dans l'épisode de cette semaine, on décortique les affiches du play-in tournement, après un gros retour sur le drama à Minnesota.

Impossible d'être passé à côté de l'actu alarmante du côté des Minnesota Timberwolves et de Rudy Gobert ces derniers jours. Dans l'épisode de cette semaine, Théophile Haumesser et Antoine Pimmel mesurent les implications de ce coup de sang et les chances des Wolves d'accéder aux playoffs, avant d'évoquer le play-in tournament qui débute la nuit prochaine .

Merci de nous suivre et d'être fidèles au rendez-vous toutes les semaines ! N'hésitez pas à réagir, commenter, partager et liker l'émission sur YouTube ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez !

Vous pouvez aussi retrouver la team tous les mardis à 23 heures dans la Late Session sur notre chaîne Twitch.

Le podcast sur YouTube

https://youtu.be/GTZt42rLJiw

Cliquez sur l'image ci-dessous ⬇️

Podcast #85 : Qui sauvera sa peau dans le Wild Wild West ?