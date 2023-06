Team USA en U16 avec le fils de Carlos Boozer, c’est ultra flippant

Il ne s'agissait "que" d'un championnat des Amériques, mais le signal envoyé est fort. Les Etats-Unis et la génération 2007 ont surdominé le tournoi disputé ces derniers jours au Mexique. La preuve ? En finale, contre le Canada, qui est quand même l'une des meilleures nations mondiales, Team USA l'a emporté... 118 à 36 !

Dans cette équipe, on retrouve le MVP de la compétition, un certain Cameron Boozer, fils de l'ancien All-Star NBA Carlos, auteur d'une semaine impressionnante. Avec son coéquipier Darryn Peterson, le jeune ailier a été élu dans le meilleur cinq du tournoi et continue de faire grimper sa cote. Il boucle ce championnat des Amériques avec 16.8 points et 9.8 rebonds de moyenne à 58.8%.

Cameron Boozer et son frère jumeau Cayden, lui aussi présent dans le groupe coaché par Sharman White, ont de bonnes chances de rejoindre la fac de Duke, comme leur père, lorsqu'ils en auront fini avec le lycée. Ils fréquentent pour le moment les bancs de la Christopher Columbus High School de Miami en Floride.