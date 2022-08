Vernon Maxwell a bien voulu planter Olajuwon après une bagarre dans le vestiaire 😨

Une rumeur existait de longue date autour d'une altercation totalement folle entre Hakeem Olajuwon et Vernon Maxwell, à l'époque où ils évoluaient ensemble chez les Rockets. Elle disait que "Dream" avait giflé "Mad Max" dans le vestiaire parce qu'il avait craché devant lui et qu'il trouvait cela irrespectueux. Derrière, Maxwell avait, toujours selon la rumeur, menacé de planter son franchise player avec une bouteille de verre cassée. Figurez-vous que la rumeur... est partiellement vraie.

Vernon Maxwell était l'invité de Gilbert Arenas dans le "No Chill Podcast" et a confirmé cette histoire en la remettant dans le contexte. Même avec ces précisions, elle reste totalement incroyable et flippante. Lors d'un match à l'extérieur au cours duquel les Houston Rockets étaient menés à la pause, Maxwell, frustré, a bien craché sur le parquet et déclenché la colère d'Hakeem Olajuwon.

"Je râlais parce que je voulais qu'on me passe la balle, pour que je puisse attaquer. Il marchait derrière moi et me disait d'être un professionnel. Moi je lui disais d'aller se faire foutre, que je n'avais pas envie d'entendre ces conneries. [...] On s'est assis dans le vestiaire, j'avais la tête baissée, plein de rage. D'un coup, je vois deux putains de chaussures Etonic (le modèle porté par Olajuwon, NDLR) entre mes jambes, devant moi. Je relève la tête et là... BAM. Putain, ce salopard m'avait envoyé une énorme claque. Il avait des mains gigantesques vous voyez. Il pouvait couper un morceau de viande avec ses putains de mains. Je me suis retrouvé par terre. Quand je me suis relevé, j'ai essayé de lui balancer ma chaise à la gueule et ça a explosé du verre partout. Les flics sont entrés et ont sorti leurs flingues, on était à un match de basket professionnel ! J'avais saisi un gros morceau de verre, ça faisait comme un lame. J'étais prêt à aller me faire Dream. 'Max, lâche ce que tu as dans les mains', ils m'ont dit. Tout le monde s'était barré du vestiaire et ça s'est arrêté mais vous savez, c'était comme ça dans le temps (rires)".

Hakeem Olajuwon et Vernon Maxwell ont réussi à se rabibocher rapidement et ont remporté deux titres NBA ensemble avec Houston. Cette histoire confirme en tout cas que "Mad Max" portait bien son surnom...