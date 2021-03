Quelle performance de la part d'Anthony Edwards ! La nuit dernière, les Minnesota Timberwolves ont dominé les Phoenix Suns (123-119) avec une copie XXL de la part du jeune talent. Le #1 pick de la Draft NBA 2020 a réalisé son record en carrière : 42 points à 15/31 aux tirs.

A seulement 19 ans et 225 jours, le natif d'Atlanta a donc réussi à dépasser la barre symbolique des 40 points en NBA. Dans l'histoire, il devient ainsi le troisième joueur le plus jeune à effectuer une telle performance.

Les deux joueurs plus précoces que lui ? LeBron James, à 19 ans et 88 jours, et Kevin Durant, à 19 ans et 200 jours. Pour l'anecdote, Edwards a sorti du podium de cette catégorie un certain Carmelo Anthony (19 ans et 306 jours). Une statistique marquante.

"Notre futur succès débute maintenant. Il est incroyablement spécial. Avec KAT, ils ont été particulièrement efficaces. Ils nous ont porté", a apprécié le coach des Wolves Chris Finch face à la presse.

Dans la saison galère de Minnesota (15ème à l'Ouest), Anthony Edwards s'impose effectivement comme une belle éclaircie. Et alors que le trophée de Rookie de l'année semblait promis au meneur des Charlotte Hornets LaMelo Ball, le prodige des Wolves relance petit à petit les débats. Avec ses performances, il marque l'histoire et donc commence à marquer des points pour le ROY...

