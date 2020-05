Dans sa carrière, Shaquille O'Neal a remporté 4 titres NBA. Un Three Peat avec les Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002) et un sacre avec le Miami Heat (2006). Ancien coéquipier de l'intérieur au sein de la franchise floridienne, Antoine Walker a insisté sur l'importance du titre en 2006 pour le Shaq. En effet, le pivot avait vraiment envie de remporter une nouvelle bague. Pourquoi un tel besoin de gagner ? Une certaine rivalité avec Kobe Bryant.

"Il avait une petite rivalité en cours avec Kobe. Les deux voulaient voir s'ils pouvaient gagner l'un sans l'autre. Alors il était vraiment très content de gagner ce titre en 2006 et d'être capable de le faire avec D-Wade.

Et quand je dis très content, il l'était vraiment. Et je le comprends car il avait une énorme pression sur lui. Il voulait en découdre pour gagner un titre sans Kobe. Et il a réussi à le faire", a ainsi confié Antoine Walker pour la radio SiriusXM.

Et on le sait, Kobe Bryant avait la même envie de son côté. Les deux hommes ont tous les deux réussi à prouver qu'ils pouvaient gagner sans l'autre. En effet, le Black Mamba a lui remporté deux titres supplémentaires (2009, 2010) sans Shaquille O’Neal.