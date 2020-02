Chris Paul est « très dur » avec Shai Gilgeous-Alexander, son padawan

Chris Paul réussit une superbe saison avec Oklahoma City, un peu à la surprise générale, tant on pensait le voir rapidement quitter le Thunder. Au sein du backcourt d'OKC, "CP3" collabore efficacement avec Shai Gilgeous-Alexander. Le sophomore remarqué la saison dernière avec les Los Angeles Clippers a la chance de pouvoir compter sur Chris Paul comme mentor. Ce dernier a narré le genre d'interactions qu'il avait avec son protégé en marge des rencontres. Avec en guest-star, l'inénarrable Sam Cassell.

"Je suis très dur avec lui. Shai regarde les matches avec moi, même quand on joue à domicile, il vient à la maison et on visionne ça. Lors du dernier match, il a commis une faute sur Jrue Holiday. C'est drôle parce que je n'ai même pas eu à le regarder, il a évité mon regard. A la mi-temps, je suis allé le voir pour lui demander si ça allait. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas regardé parce qu'il sait que quand il part dans les feintes, ça m'énerve. Je ne me fais pas prendre par les feintes. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai joué contre Sam Cassell lors ma première ou deuxième saison dans la ligue et que j'ai pris trois fautes à cause de lui sur un match. Cassell baissait la balle, faisait une feinte de shoot et allait au contact avec moi. J'ai eu une révélation après ça. Je ne suis pas un contreur. J'ai essayé d'expliquer ça à Shai, mais il ne comprend pas. Si tu ne sautes pas après la feinte et que tu contestes le shoot mais qu'il le rentre ? Bravo, bon shoot. Mais si je saute, tu peux soit me transpercer, soit aller sur moi pour la faute. Donc je ne marche pas là-dedans", a expliqué Chris Paul sur NBA.com.

A l'heure actuelle, Chris Pauln Shai Gilgeous-Alexander et OKC pointent au 6e rang de la Conférence Ouest et on devrait sauf cataclysme les retrouver en playoffs. Ce sera alors une autre occasion d'apprendre le métier au jeune très mature qu'est déjà "SGA".