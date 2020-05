COVID-19 : Patrick Ewing positif et hospitalisé

Âgé de 57 ans, l'ancienne superstar des New York Knicks et coach actuel de l'université de Georgetown, Patrick Ewing a été touché par le coronavirus.

Si l'épidémie de coronavirus perd peu à peu du terrain en Europe, il y a toujours plus de 1000 morts par jour aux Etats-Unis. Et particulièrement sur la côte Est. Parmi les cas positif, Patrick Ewing. Le coach de Georgetown a même été hospitalisé. Mais il se veut rassurant.

"J'ai été touché par le COVID-19. Ce virus est sérieux et ne devrait pas être pris à la légère. Je veux encourager tout le monde à faire attention et à prendre soin de leurs êtres chers. Et je veux plus que jamais remercier le personnel soignant et tous ceux qui sont en première ligne. Je me porte bien et nous allons tous nous sortir de ça", confiait le géant.

Ancien pivot superstar des New York Knicks et premier choix de la draft 1985, Patrick Ewing est âgé de 57 ans. Après avoir occupé plusieurs postes d'assistant en NBA depuis sa retraite, le Hall of Famer a fini par accepter le rôle d'entraîneur de l'université où il a fait ses gammes. Il serait le seul membre des Hoyas testé positif au COVID-19.