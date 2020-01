Les scores de la nuit en NBA

Clippers @ Pelicans : 133-130

Bucks @ Nets : 117-97

Suns @ Celtics : 123-119

Pistons @ Hawks : 136-103

Sixers @ Knicks : 90-87

Cavaliers @ Bulls : 116-118

Raptors @ Timberwolves : 122-112

Lakers @ Rockets : 124-115

Magic @ Warriors : 95-109

Trail Blazers @ Thunder : 106-119

Kings @ Jazz : 101-123

___

- Quatrième match de suite à plus de 30 points pour Kawhi Leonard. En forme, le MVP des finales 2019 a marqué 39 pions pour mener les Clippers à la victoire contre les Pelicans (133-130). Les Californiens ont été obligé de se faire violence pour aller chercher ce succès après avoir encaissé 80 points en première mi-temps. C'est dans le quatrième quart temps que les joueurs de Doc Rivers se sont vraiment mis à défendre, tandis que Lou Williams inscrivait 14 de ses 32 points en 12 minutes pour remonter un déficit de 8 points. Lonzo Ball a pour sa part compilé un triple-double pour New Orleans (18 points, 10 rebonds, 11 passes).

- Portés par Giannis Antetokounmpo (29 points, 12 rebonds), les Bucks continuent leur montée en puissance en décrochant une sixième victoire de rang. Ils ont battu les Nets (117-97), qui subissent là leur troisième revers consécutif. Mais notons les 10 points de Timothé Luwawu-Cabarrot pour la franchise new-yorkaise. le Français essaye de tirer le maximum de l'opportunité qui lui est donné et il se montre.

- Marcus Smart était bouillant cette nuit. 37 points, son record en carrière. 11 paniers primés, un record de franchise pour les Celtics. Mais malgré ça, son équipe s'est inclinée contre les Suns (119-123). Parce qu'en face, il y avait un excellent Devin Booker. L'arrière star de Phoenix a cumulé 39 points, 10 rebonds et 9 passes. Très costaud. Deandre Ayton l'a épaulé avec 26 points et 15 rebonds. La formule gagnante pour les Suns.

- Et ça continue pour Derrick Rose ! Super productif en ce moment, le meneur des Pistons a marqué 27 points lors de la large victoire de son équipe contre les Hawks (136-103). C'est son huitième match de suite à plus de 20 points. Il n'avait plus été aussi régulier et performant depuis 2012 ! Si Detroit a fait une très belle prestation offensive, le Français Sekou Doumbouya a été un peu à la peine. Il a converti une seule de ses huit tentatives et il a terminé avec 4 points et 4 rebonds.

- Toujours sans Joel Embiid, les Sixers se sont imposés de peu contre les Knicks au Madison Square Garden (90-87). Tobias Harris a donné la victoire aux siens sur un ultime tir primé en fin de match. Avant ça, Ben Simmons avait inscrit 21 points pour mettre son équipe sur les bons rails. 5 points pour Frank Ntilikina, toujours remplaçant à New York.

- Zach LaVine a l'air déterminé à devenir All-Star pour la première fois de sa carrière. L'arrière des Bulls envoie des messages à l'approche de la sélection finale. Sa performance de la nuit en est un. 42 points au total ! Dont 21 dans le quatrième quart temps pour mener la révolte de Chicago. Les taureaux étaient menés de 15 points par les Cavaliers à l'entame de la dernière période mais ils ont su serrer leur défense, laissant LaVine faire le show de l'autre côté du terrain. Il a notamment marqué le panier (avec la faute) qui a mis définitivement les siens à l'abri à quelques secondes du buzzer. Victoire 118-116 et une prestation digne d'un All-Star.

- Le triple-double d'Andrew Wiggins (18 points, 10 rebonds et 11 passes) n'aura pas suffit à faire la différence pour les Wolves contre les Raptors. Les champions en titre ont pu compter sur le revenant Fred VanVleet (29 points) et sur Kyle Lowry (28) pour décrocher la victoire (122-112).

- Même sans Anthony Davis, LeBron James est capable de mener les Lakers à un succès important. Il l'a démontré cette nuit. Le King a été le guide des Lakers, vainqueurs des Rockets (124-115) malgré les 69 points cumulés par le duo formé par Russell Westbrook (35) et James Harden (34). James a fini avec 31 points mais aussi 12 passes décisives. Il a alimenté ses coéquipiers notamment Kyle Kuzma (23 points) et Danny Green (20 points). Avec cette victoire, les Lakers confirment leur suprématie à l'Ouest.

- Les Warriors ont confirmé leurs progrès actuels en battant le Magic sous l'impulsion des 26 points et 12 passes décisives de D'Angelo Russell. 12 points pour Evan Fournier avec Orlando.

- Le duel entre les meneurs All-Stars Damian Lillard et Chris Paul a tourné à l'avantage du second. Lillard a marqué 34 points, soit 4 de plus que CP3, mais c'est bien le Thunder qui a battu les Blazers (119-106).

- Très grosse performance de Rudy Gobert, auteur de 28 points et 15 rebonds lors de la victoire du Jazz contre les Kings (123-101).