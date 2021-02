DeMarcus Cousins déjà pisté par les Los Angeles Lakers ?

DeMarcus Cousins et les Houston Rockets, c’est bientôt déjà fini. En effet, la franchise texane prévoit d’opter pour du basket small ball et de laisser la place aux jeunes. L’ancien All-Star ne rentre donc plus dans les plans de l’organisation. Il sera soit coupé, soit transféré.

DeMarcus Cousins va déjà quitter Houston

Mais alors où peut-il rebondir ? Selon Kevin O’Connor de The Ringer, les prétendants ne devraient pas se bousculer au portillon pour le joueur de 30 ans. En revanche, il précise que les Los Angeles Lakers pourraient se montrer intéressés. La rotation intérieure des champions en titre est un peu légère, surtout en l’absence d’Anthony Davis, blessé.

Sources: The Lakers will be among the teams to pursue DeMarcus Cousins.

The market will be limited for Cousins, sources say. He has struggled this year after returning from multiple major injuries. But for LA or any team in need of big man depth, few options bring higher upside.

— Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) February 20, 2021