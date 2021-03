Frank Ntilikina éjecté parce que… Kyrie Irving lui a marché dessus

Frank Ntilikina n'a pas retrouvé sa confiance offensive lors du derby entre les New York Knicks et les Brooklyn Nets. En revanche, Tom Thibodeau comptait sur lui pour défendre sur les pétards ambulants adverses en fin de match, notamment Kyrie Irving. Malheureusement, le Français n'a pas eu l'occasion d'apporter son savoir-faire au moment où cela comptait le plus. Alors que la partie était serrée et que malgré son inefficacité en attaque (0/4) Ntilikina avait un impact positif (+5 de +/-), les arbitres lui ont fait un coup tordu.

A 3:40 de la fin, au duel avec Kyrie Irving, Frank Ntilikina a pris sa 6e faute et a été prié de quitter le terrain. Sauf que cette faute synonyme d'expulsion n'aurait jamais dû être sifflée. Pourtant relativement bien placé, l'un des arbitres a estimé que l'ancien Strasbourgeois avait fait chuter le meneur des Nets. Au ralenti, on voit immédiatement que c'est bien Kyrie qui marche sur le pied de Ntilikina et perd l'équilibre.

Kyrie steps on Ntilikina’s foot, which forced him to foul out. NBA officiating 👏 pic.twitter.com/uyEtLA9wv1 — Hoop Vault™️ (@HoopsVauIt) March 16, 2021

On ne dit pas que cela aurait tout changé dans le money time, mais c'est un fait de jeu contrariant dans une fin de rencontre déjà animée dans le mauvais sens pour les Knicks. Julius Randle était fou de rage en quittant le terrain, le All-Star estimant que le marcher sifflé contre lui après un contre de Kyrie Irving, n'existait pas. New York aurait alors eu encore une possession pour peut-être gommer les trois points qui les séparaient de Brooklyn.

Il y a des soirs comme ça...

On espère simplement que Frank Ntilikina, qui sort de deux matches compliqués - le premier l'avait vu être titularisé, prendre deux fautes évitables au bout de 7 minutes puis ne plus jamais revenir sur le terrain - ne va pas perdre la confiance de Tom Thibodeau et pourra contribuer à la bonne saison des Knicks.