Grosse polémique à la fin de Knicks-Nets, Julius Randle fou de rage et prêt à en découdre

Fou de rage, Julius Randle semblait déterminé à en découdre avec les arbitres après le buzzer. Ses coéquipiers se sont alors interposés pour l’empêcher de faire une bêtise alors que sa colère prenait le dessus.

Quelques instants auparavant, les New York Knicks s’inclinait in-extremis contre les Brooklyn Nets (112-117) lors d’un derby houleux et disputé. Un match qui s’est conclu avec une polémique. En effet, Randle, auteur de 32 points, avait le ballon pour égaliser à trois secondes de la fin. Il allait prendre sa chance à trois-points quand Kyrie Irving a bloqué sa tentative en l’air. L’intérieur All-Star des Bockers est alors redescendu au sol pour reprendre sa chance… sauf que les officiels ont sifflé un marcher.

After all that, the Knicks don't get a shot off on their final possession. Julius Randle gets called for a travel. Seemed like Kyrie Irving got a piece of the ball on the way up. pic.twitter.com/jobNZyqbRQ

— Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) March 16, 2021