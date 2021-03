Les résultats de la nuit en NBA

Kings @ Hornets : 116-122

Bucks @ Wizards : 133-122

Knicks @ Nets : 112-117

Spurs @ Pistons : 109-99

Clippers @ Mavs : 109-99

Pacers @ Nuggets : 106-121

Grizzlies @ Suns : 99-122

Lakers @ Warriors : 128-97

Gangs of New York

- Julius Randle était furax en quittant le terrain du Barclays Center sur une défaite dans le derby de New York. Le All-Star des Knicks ne comprend toujours pas pourquoi, alors que son équipe aurait pu avoir une balle pour égaliser à 3 points, l'arbitre l'a sanctionné d'un marcher. Il y a eu de l'électricité et de la passion sur le terrain et c'est ce qu'il faut retenir de cet affrontement qui a tourné en faveur des Nets.

James Harden, encore en triple-double (21-15-15) et Kyrie Irving (34 pts) ont permis à Brooklyn de remporter sa 13e victoire en 14 rencontres.

Julius Randle travels after some great defense by Kyrie, you love to see it pic.twitter.com/PUeg7VdBSE — Talkin’ Nets (@TalkinNets) March 16, 2021

- Frank Ntilikina n'a malheureusement pas retrouvé sa confiance en attaque. En sortie de banc, le Français a shooté à 0/5 avant d'être éjecté pour 6 fautes. On notera quand même l'ancien Starsbourgeois était là dans l'intensité et affiche un +5 de différentiel. New York a perdu de... 5 points.

Hayward a réveillé Charlotte

- A 1:33 de la fin du match entre Charlotte et Sacramento, les Kings menaient d'un point. C'est le moment choisi par Gordon Hayward pour aller claquer un dunk plus la faute sur De'Aaron Fox et orchestrer un run vers la victoire. Les Hornets sont sur 4 victoires de suite et semblent sur la bonne dynamique pour retourner en playoffs.

Giannis croit toujours au triplé

- Giannis Antetokounmpo a sans doute pris ombrage du consensus qui l'écartait jusque-là de la course à sa succession pour le titre de MVP. Le Greek Freak enchaîne les gros matches et les victoires avec Milwaukee. Cette nuit contre Washington, Giannis a signé son troisième triple-double consécutif (31 pts, 15 rbds, 10 pds pour aider les Bucks à l'emporter après avoir quasiment dilapidé entièrement un avantage de 26 points. Les 37 pts de Bradley Beal et les 24 pts, 17 passes de Russell Westbrook n'ont pas permis aux Wizards d'éviter une 4e défaite de rang.

Giannis (31 PTS, 15 REB, 10 AST) leads the @Bucks to 4 straight wins and becomes the 1st player with 3 straight triple-doubles in franchise history! pic.twitter.com/TlscmIn8Ey — NBA (@NBA) March 16, 2021

Les Spurs se réveillent, les Clippers invincibles en back to back

- Après 3 défaites en 4 matches et quelques insanités défensives qui auraient pu pousser Gregg Popovich à la retraite, les Spurs sont repartis de l'avant en dominant Detroit avec une copie collective propre et enfin digne du blason. Le fait que Jerami Grant, le meilleur (le seul ?) joueur de l'équipe adverse se soit blessé à la hanche dans le 3e quart-temps a évidemment aidé.

La passe de la nuit est pour Lonnie Walker, quatrième du nom, sur cette magnifique inspiration.

This Lonnie Walker dime is unreal 😱 pic.twitter.com/yaAMTKlwD0 — NBA TV (@NBATV) March 16, 2021

- La dernière fois que les Clippers avaient affronté les Mavs, c'était en décembre pour la raclée légendaire de 51 points qu'ils leur avaient infligée. Avec une confiance légèrement en berne, les Californiens ont su à nouveau rester invaincus sur le deuxième match du back-to-back. Les voilà à 7-0 dans pareille situation et L.A. est la seule équipe invaincue à ce niveau-là.

Le 9e triple-double de Luka Doncic cette saison (25 pts, 16 pds, 10 rbds) et les 22 pts de Kristaps Porzingis n'ont pas suffi. Tyronn Lue avait un peu redistribué ses cartes, avec notamment Marcus Morris titulaire pour la 3e fois de la saison à la place de Nicolas Batum, qui a inscrit 12 points à 4/6 à 3 pts en sortie de banc.

Jokic, quand c'est pas un TD, c'est un DD

- Le coup d'envoi du match entre Denver et Indiana a été donné une heure plus tard à cause des conditions météorologiques qui ont empêché les Pacers d'arriver aussi tôt que prévu. Indiana a logiquement eu du retard à l'allumage et a pris 20 points de retard en première mi-temps, avant de réagir par la suite pour ne craquer que dans le 4e quart-temps. Nikola Jokic a signé le 35e double-double de sa saison avec 32 pts et 14 rbds, pour guider Denver vers une 7e victoire en 10 matches.

- Comme à chaque fois ou presque cette saison, Phoenix a rebondi avec éclat après une défaite. Les Suns ont parfaitement joué leur partition contre Memphis, avec un tandem Devin Booker-Chris Paul particulièrement inspiré pour ramener leur équipe à 2 victoires du Jazz, leader de la Conférence Ouest. Booker (27 pts) n'a même pas eu à jouer du 4e quart-temps. Les 41 points apportés par le banc des Suns, l'un des meilleurs de la ligue, ont évidemment joué un rôle important.

Curry dans l'histoire des Warriors, mais LeBron a roulé sur les Warriors

- Avec 2 petites passés décisives, Stephen Curry est devenu le meilleur passeur de l'histoire des Golden State Warriors devant Guy Rodgers cette nuit, avec 4 856 assists. C'est sans doute la seule satisfaction de la nuit pour les Warriors, étrillés à domicile par les Lakers. LeBron James n'a eu besoin que de 30 minutes pour finir en triple-double avec 22 pts, 11 pds et 10 rbds. L'aide de Montrezl Harrell (27 pts à 11/14) en sortie de banc a été précieuse dans cette période difficile où les Lakers sont particulièrement déplumés.