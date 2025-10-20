Stephen Curry s’exprime sur son avenir et sa retraite

Jusqu'où ira Stephen Curry ? LeBron James est en train de nous habituer à voir des superstars jouer au-delà de leurs 40 ans. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Shai Gilgeous-Alexander a déjà fait comprendre qu'il ne resterait pas aussi longtemps en NBA. Alors, quid de Curry ?

"Tout ce que j'aimerai, c'est d'avoir l'option de le faire, si je suis légitimement capable de le faire. Mais le point le plus important c'est que ce soit moi qui puisse prendre la décision plutôt que de la subir."

Autrement dit, Stephen Curry ne veut pas que ce soit son corps ou sa franchise qui lui disent stop. S'il en est capable, il continuera. Avec son tir, on peut penser qu'il sera performant encore de nombreuses années. Mais dans le même temps, il ne faut pas oublier que ce qui fait sa force, c'est aussi sa capacité à se démarquer en étant constamment en mouvement. Pour ça, il faut que le corps et les jambes suivent. Il n'a pas la puissance de LeBron ou la taille de KD. Et ça demande une énorme préparation. A voir combien de temps il s'en sent capable. Il fêtera ses 38 ans en mars prochain.