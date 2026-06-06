Josh Hart à Mitchell Robinson : « I get rebounds that break teams. »

Pendant le Game 1 des Finals, Josh Hart (1,93 m) a pris 15 rebonds, soit 3 de plus qu'un certain Victor Wembanyama qui culmine à 30 cm au-dessus de l'ancien de Villanova. Et pas n'importe quels rebonds - on est loin d'un stat padding de Westbrook qui campe sous le panier pour choper easy des rebonds défensifs : ça saute, ça anticipe, ça hustle et ça fait la diff'.

Il avait déjà tout résumé en 2023 à son coéquipier Mitchell Robinson (déjà là tous les 2 en 2023, comme quoi à NY, on a de la stabilité désormais) - moment mic'd up savoureux :

"You get regular rebounds, I get rebounds that break teams! Offensive rebounds, threes, I do that."

Soit en français : "Tu prends les rebonds habituels, moi je prends ceux qui font basculer le match ! Rebonds offensifs, tirs à trois points… Je fais tout ça."

NBA sur X : "I get rebounds that break teams."

On n'aurait pas mieux résumé.