Êtes-vous plutôt fan d’une franchise ou d’un joueur ?

C’est une question qui revient souvent entre passionnés de basket. En NBA, l’attachement n’a pas toujours la même forme que dans le foot ou pour le coup je sais qu'on peut vite entretenir une relation toxique avec une équipe (coucou l'OM) ou un joueur (les Pessi et Ronaldix de ce monde).

Certains ne jurent que par une franchise, peu importe les hauts, les bas, les joueurs qui passent ou la direction prise. Les vrais fidèles, par exemple, des Knicks, des Bulls ou des Spurs, qui traversent les époques sans jamais dévier.

D’autres au contraire se sentent plus proches d’un joueur. Que ce soit LeBron, Curry, KD ou un role player qu’ils adorent, ils suivent sa carrière de franchise en franchise, et leur cœur bat avant tout pour l’individu plus que pour le maillot.

Il n’y a pas forcément une bonne ou une mauvaise manière de vivre sa passion. Mais vous, comment ça se passe ? Est-ce que vous vous sentez supporter d’une équipe, avec tout ce que ça implique, ou bien est-ce que c’est un joueur qui vous guide dans vos choix et dans vos émotions de fan ?

Hâte de lire vos avis et vos histoires dans les commentaires !