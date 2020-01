Giannis Antetokounmpo est encore sous contrat avec les Milwaukee Bucks jusqu'en 2021, soit à la fin de la saison prochaine. Les spéculations vont progressivement aller bon train tant que le "Greek Freak" n'a pas prolongé. Si Antetokounmpo a plusieurs fois répété que les grandes villes et le concept de superteams ne le séduisaient pas plus que ça, un bruit insistant prête aux Golden State Warriors l'intention de le faire venir à San Francisco.

Cette petite scène entre Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo, survenue la nuit dernière après le match entre les Bucks et les Warriors, va forcément faire un peu parler et incitera peut-être certains à réclamer une amende contre le meneur des Warriors, qui semble dire à son adversaire la nuit dernière : "Let's do it, come on man", soit "Allez mon gars, faisons-le" en VF. Peut-être parlait-il simplement d'une invitation au resto ou à un workout estival...

Stephen Curry drague Giannis Antetokounmpo et prépare son prochain recrutement : « Let’s do it ! Come on man » Tampering ? pic.twitter.com/lw2E1xKi7V — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) January 9, 2020

Toujours est-il que Giannis Antetokounmpo est en très bons termes avec les Splash Brothers et a déploré leur absence.

"Ça fait bizarre. Je n'avais jamais vu les Warriors comme ça. Je suis dans la ligue depuis 7 ans maintenant et je n'avais pas encore vu une équipe passer des Finales NBA à ça. Au final, une fois que Steph et Klay vont revenir, ils les ramèneront en haut. C'est dingue et ça fera un effet d'ascenseur. J'en ai parlé avec Steph. Klay n'était pas là mais je lui souhaite une guérison rapide. Quand il reviendra, il va aider cette équipe à retrouver ce qu'elle a fait pendant toutes ces années", a-t-il déclaré au micro d'Eric Woodyard d'ESPN.

Pour l'heure, Giannis n'a pas vraiment de raison de vouloir aller ailleurs. Les Bucks lui assurent une certaine compétitivité, même s'il n'a pas d'autre superstar à ses côtés et n'en aura sans doute jamais dans le Wisconsin. Il n'y a qu'un échec prématuré en playoffs qui semble pouvoir le faire éventuellement réfléchir. Milwaukee est en tête de la ligue et peu d'équipes à l'Est semblent vraiment en mesure de les contrarier en post-saison.

Il est vrai, en revanche, qu'il y a difficilement alliance théorique plus parfaite que Giannis Antetokounmpo avec les deux meilleurs shooteurs de la planète...

Les stats de Giannis Antetokounmpo en 2019-2020