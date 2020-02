Gordon Hayward a jusqu'au 29 juin prochain pour décider d'activer ou non son option à 34.1 millions de dollars pour la saison 2020-2021. On pourrait penser que son cas divise à Boston, où il réussit discrètement une plutôt bonne saison, mais s'il n'a pas encore pu retrouver le niveau qui lui avait permis de devenir […]

Gordon Hayward a jusqu'au 29 juin prochain pour décider d'activer ou non son option à 34.1 millions de dollars pour la saison 2020-2021. On pourrait penser que son cas divise à Boston, où il réussit discrètement une plutôt bonne saison, mais s'il n'a pas encore pu retrouver le niveau qui lui avait permis de devenir All-Star avec le Utah Jazz en 2017. Selon le Boston Sports Journal, c'est assez clair en interne pour Danny Ainge et la direction des Celtics : tout le monde aimerait voir Gordon Hayward s'engager sur le long terme. S'il décline son option, l'ailier de 29 ans pourra prétendre, avec ses 10 années de carrière en NBA, à un salaire allant jusqu'à 40 millions de dollars annuels.

Il est extrêmement peu probable que quelqu'un lui offre autant, mais Boston ferait sans doute une bonne affaire en le verrouillant sur plusieurs années. Le nom de Gordon Hayward est pourtant revenu plusieurs fois dans des rumeurs de trade ces derniers mois, mais sa collaboration avec Brad Stevens, son ancien coach à Butler, se poursuit.

Cette saison, Hayward tourne à 17.2 points, 6.6 rebonds et 4.1 passes à 51.4% (39.3% à 3 points).