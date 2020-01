Les Denver Nuggets ont craint le pire quand Jamal Murray a été raccompagné en dehors du parquet après être retombé sur le pied de Terry Rozier mercredi soir. Le meneur de jeu canadien a passé des examens depuis et les résultats sont rassurants. Les ligaments ne sont pas touchés. En revanche, il souffre d'une belle entorse.

Testing on Nuggets guard Jamal Murray’s sprained left ankle returned clean today and he is expected to miss multiple games, league sources tell @ShamsCharania and me.

— Nick Kosmider (@NickKosmider) January 17, 2020