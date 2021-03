James Harden est-il déjà en train de marquer l’Histoire des Nets ?

Cela fait à peine plus d’un mois que James Harden porte les couleurs des Brooklyn Nets et il se comporte déjà comme le patron de la franchise en l’absence de Kevin Durant. Et avec brio, faut-il seulement le préciser. Hier soir, l’ancien MVP compilait son 7ème triple-double… en seulement 22 matches avec sa nouvelle équipe ! Il fait déjà mieux que n'importe quel joueur de l'organisation depuis que Jason Kidd a posté 12 triple-doubles en 2008. Un record qu'il devrait battre au passage.

Et pas n’importe quel triple-double. 30 points, 14 rebonds et 15 passes sans le moindre ballon perdu ! Une performance plus vue en NBA depuis 1977. Autrement dit une performance quasiment inédite. Et pourtant presque banale. Parce que c’est ce que fait le barbu (et les superstars) : il banalise ce qui est extraordinaire.

« Quand James fait du James, ça rend notre vie plus facile », avoue son coéquipier Kyrie Irving. « Il faut s’habituer à ce qu’un joueur comme lui continue de battre des records. Je suis pressé d’inscrire mon nom à côté du sien dans l’Histoire des Nets. »

C’est très bien parti. James Harden joue vraiment juste depuis son arrivée dans la grosse pomme. Il monte un visage différent. Il touche toujours autant la balle mais il y a une volonté de la faire vivre – en tout cas plus qu’aux Houston Rockets. Il excelle en tant que premier playmaker. Et les Nets font vraiment figure de sérieux favoris à l’Est.

