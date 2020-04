Roi de la bagarre, Jerry Stackhouse assure que ce n’était pas de sa faute

Une anecdote devenue culte. En 2005, alors que les réseaux sociaux étaient évidemment nettement moins développés, voire quasiment inexistants, Kirk Snyder a eu le malheur de croiser la route de Jerry Stackhouse dans le tunnel de l’American Airlines Center de Dallas. Les Mavericks venaient de battre le Jazz. Une rencontre au cours de laquelle le rookie avait échangé quelques mots bien épicés avec le vétéran. Plutôt que de se faire justice, l’ancien All-Star a attendu d’être à l’abri des caméras de surveillance. Selon les témoins qui ont assisté à la scène, Stackhouse et Snyder se sont battus pendant 40 secondes. Le jeune homme a fini K.O., en sang, sur le sol.

Un exemple parmi tant d’autres. ‘Stakh’ est réputé pour ses bagarres en NBA. Il a boxé son coéquipier Christian Laettner dans l’avion. Il a détruit Jeff Hornacek sur le terrain. Brevin Knight a pris des coups de poing. La plus célèbre reste celle avec Allen Iverson. Jerry Stackhouse l’a boxé avant de déclarer : « c’était une bagarre entre un gars qui ne sait pas se battre et un autre qui n’avait pas envie de se battre. » Lui étant évidemment celui qui n’était pas motivé à casser la figure d’un mec plus petit que lui. Invité du podcast de Adrian Wojnarowski, l’ancien joueur devenu coach assure que ce n’était pas de sa faute.

« Je n’ai démarré aucune bagarre. Ça je le maintiens. C’est vrai que j’en ai fini quelques unes. Mais je ne les ai pas démarrées. Ce n’est pas moi. J’ai été élevé pour me protéger moi et ma famille. Je ne suis jamais l’instigateur. »

C’est un point de vue. Mais on n’osera pas le contredire. Pour rappel, même Shaquille O’Neal n’a pas osé s’en prendre à Jerry Stackhouse.