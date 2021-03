Un duo Curry-LeBron, la preuve que Perkins et Pierce racontent n’importe quoi

Anciens joueurs devenus analystes Kendrick Perkins et Paul Pierce croient à une association entre Stephen Curry et LeBron James en NBA.

Sur la télévision américaine, dans les shows les plus diffusés – mais pas les plus pertinents – tout ce qui compte c’est d’avoir un avis qui divise et le défendre coûte que coûte. C’est ainsi que Stephen A. Smith ou Skip Bayless sont devenus des personnages puissants et très grassement payés (des vingtaines de millions de dollars). Kendrick Perkins et Paul Pierce ont visiblement compris la formule.

Devenus consultants, leurs analyses ne sont pas toujours les plus aiguisées. Ils partent même un peu dans tous les sens. Nouvel exemple sur le plateau de « The Jump » sur ESPN. Cette fois-ci, les deux anciens acolytes des Boston Celtics imaginaient – sérieusement – une réunion entre Stephen Curry et LeBron James en NBA.

- Perkins : « Vu que Steph n’a pas signé d’extension, je pense que les Warriors doivent être agressifs. Peut-être en transférant Andrew Wiggins pour récupérer un Victor Oladipo pour montrer à Steph qu’ils sont prêts à l’entourer. Pour lui montrer qu’ils sont prêts à être meilleurs pas seulement cette saison mais aussi la suivante. On a vu toute la joie entre LeBron et lui pendant le All-Star Game. On les a vu se checker et se jeter l’un contre l’autre. » - Pierce : « Curry aux Lakers ? Je ne serai pas surpris. »

Heureusement qu’il y avait Rachel Nichols pour faire la voix de la raison en notant que, selon elle, une telle association serait très peu probable. Très clairement, on ne voit vraiment pas pourquoi Stephen Curry quitterait les Warriors et encore moins pour aller aux Lakers. Et c’est sans même évoquer l’impossibilité pour les Angelenos de lui offrir un contrat au max.

Les Warriors vont-ils transférer Stephen Curry un jour ?