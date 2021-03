Les Warriors vont-ils transférer Stephen Curry un jour ?

Qui représente les Golden State Warriors mieux que Stephen Curry ? Des légendes du basket ont porté cette tunique, comme Wilt Chamberlain, mais le double-MVP s’est affirmé comme la figure emblématique de la franchise depuis son ascension vers les sommets. Il est l’âme de cette équipe et de cette organisation. Impossible de l’imaginer ailleurs. Warriors for ever ? Job Lacob, le propriétaire du club, n’est pas aussi catégorique.

« Quand les joueurs vieillissent, ils déclinent. Même Joe Montana n’est pas resté éternellement aux 49ers. »

Alors, évidemment, il a ajouté que le plan restait de conserver Stephen Curry jusqu’à son départ à la retraite. Et c’est probablement, peut-être même très certainement, ce qui va se passer. Difficile d'imaginer les Dubs le transférer, même dans quatre ans. Mais tout de même. Le choix du mot est important. Encore plus à notre époque où tout est relayé. Là, Lacob envoie quel message ? Comment son joueur phare doit-il interpréter ce « quand les joueurs vieillissent, ils déclinent » ?

Heureusement, Curry semble plus fort que jamais, même à 32 ans. Il a encore quelques belles années devant lui. Surtout avec son style de jeu si caractéristique. Mais il aurait peut-être préféré une validation un peu plus importante de la part du proprio. Déjà que Lacob ne voulait pas lui offrir le max même après qu’il ait été élu MVP… Notons d’ailleurs que Steph a refusé une extension lors de la dernière intersaison.

