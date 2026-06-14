Jaylen Brown, trois équipes prêtes à sauter sur l’occasion… Les Blazers les mieux placés, vraiment ?

Avec le système de lottery actuel, où avoir le pire bilan de la ligue permettait d'avoir au pire le 5e choix et 14 % de chances d'obtenir le first pick, le fait que Portland possède plusieurs picks des Bucks les aurait mis en position favorable. Mais ce n'est plus le cas avec la réforme de la lottery votée récemment.

Désormais, le pire bilan n'a plus que 5,4 % de chances d'obtenir le premier choix et la seule garantie accordée aux trois pires bilans est de ne pas descendre au-delà du pick 12.

Avec cette réforme, les futurs picks des Bucks ont perdu de la valeur et Portland n'est plus l'équipe qui possède les meilleurs atouts pour conclure un deal avec Milwaukee.