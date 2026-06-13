Jaylen Brown, trois équipes prêtes à sauter sur l’occasion…

Potentiellement sur le départ pour Giannis Antetokounmpo, l'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown suscite des intérêts.

Jaylen Brown va-t-il quitter les Boston Celtics ? Depuis plusieurs jours, les rumeurs se multiplient autour de l'avenir de l'arrière de 29 ans. Pourquoi ? A cause du feuilleton Giannis Antetokounmpo.

En effet, la franchise du Massachussetts se montrerait à nouveau active pour récupérer l'intérieur des Milwaukee Bucks. Et dans l'hypothèse d'un trade pour le Grec, un départ de Brown semble perçu comme inévitable.

En revanche, si un deal se concrétise, le natif de Marietta ne devrait pas prendre la direction de Milwaukee. Les Bucks se trouvant à la recherche de jeunes talents et de picks de Drafts, il serait très certainement envoyé dans une troisième équipe.

D'après les informations du journaliste Marc Stein, trois formations sont prêtes à sauter sur cette opportunité : les Portland Trail Blazers, les Houston Rockets et les Atlanta Hawks. Sur le papier, les Trail Blazers s'imposent clairement comme les mieux placés.

Ils possèdent plusieurs futurs choix des Bucks à la Draft et peuvent faciliter un accord. Concernant les Rockets, la présence sur le banc d'Ime Udoka, ancien coach de Boston, peut représenter un atout dans l'idée d'une collaboration avec Brown.

Au sujet des Hawks, Jaylen Brown est originaire de Géorgie et un retour à la maison a toujours été une option. Un dossier à suivre avec attention.

Jaylen Brown se sent encore victime d’une injustice