Le format de playoffs idéal

Je suis assez vieux pour avoir grandi avec le premier tour des playoffs NBA qui se jouaient au meilleur des 5 matchs. Depuis 2003, tous les tours se jouent au meilleurs des 7. Je me demande si c'est vraiment une bonne chose et j'aimerais votre avis sur le sujet. Au meilleur des 9? 7? 5? 3?

D'un point de vue purement spectateur, je trouve que la meilleure formule est un match sec. La glorieuse incertitude du sport dans toute sa splendeur. Je comprends cependant qu'il faut vendre un produit et qu'en vendant plus de matchs, on en tirera probablement un meilleur prix.

Mais il y a un juste équilibre à trouver. La NBA (je n'ai malheureusement pas accès à leurs études de marché) a établi que l'idéal était 7. Je me dis donc que jouer au meilleurs des 3 matchs serait trop peu et que 9 est trop car je n'ai aucun doute sur le fait que si ils avaient pu vendre plus cher plus de matchs, ils l'auraient fait sans hésiter.

Reste donc 5 et 7. Statistiquement, 25% des séries de playoffs finissent en 7. Et 38% des séries arrivent à 2-2. Le casual fan, c'est probablement plus facile de lui vendre un match couperet, ce serait donc pas inintéressant de passer au meilleur des 5. Et pour les fans de basket comme les membres de basketsession, bon... On est piqué donc on va regarder de toutes façons mais on est aussi plus hypé quand la série se joue sur un match, non ?

Réduire le format des playoffs n'enlèverait pas tant de matchs que ça et ajouterait plus de matchs décisifs, je me demande si ce serait pas mieux. Quel est votre avis ?