Dans l'hypothèse d'un trade aux Boston Celtics, l'intérieur des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo se montre prêt à prolonger.

Il ne s'agit pas d'un secret, Giannis Antetokounmpo se trouve sur le départ des Milwaukee Bucks. Avant même la prochaine Draft NBA, l'intérieur a de grandes chances de connaître un trade. Mais une question reste en suspens : quelle équipe va le récupérer ?

Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance, celui des Boston Celtics. La formation du Massachusetts a affiché un intérêt pour le Greek Freak et pourrait passer à l'offensive. Les Celtics ont la possibilité de monter un package suffisant pour boucler un tel deal.

Notamment en sacrifiant Jaylen Brown, qui pourrait prendre la direction d'une troisième équipe. Cependant, avant d'envisager une telle option, Boston doit avoir la certitude de pouvoir prolonger Antetokounmpo, sous contrat jusqu'en 2027 (player option en 2027-2028).

Et justement, selon les informations du média The Athletic, le clan du Grec a déjà fait passer un message aux Celtics : il sera prêt à signer un contrat à 275 millions de dollars sur 4 ans dans l'hypothèse d'un trade à Boston.

Un engagement indispensable pour favoriser un éventuel accord. Désormais, la balle se trouve dans le camp des Celtics. En concurrence avec le Miami Heat sur le dossier Giannis Antetokounmpo, Brad Stevens va-t-il lancer les grandes manœuvres ?

Un seul joueur serait intouchable dans le plan des Celtics pour Giannis