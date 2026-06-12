Boston serait très actif pour récupérer Giannis Antetokounmpo et ne fermerait la porte que pour un seul membre de son effectif.

La bataille pour attirer Giannis Antetokounmpo continue de prendre de l'ampleur. Alors que le Miami Heat est régulièrement cité parmi les favoris, les Boston Celtics seraient eux aussi en train de pousser très fort pour tenter de récupérer le double MVP.

Selon Kevin O'Connor de Yahoo Sports, la franchise du Massachusetts serait prête à discuter de quasiment tous ses joueurs dans le cadre d'un éventuel échange avec les Milwaukee Bucks.

Un seul joueur hors de portée

Toujours selon O'Connor, une seule exception existerait dans l'effectif des Celtics.

« Boston passe énormément de coups de fil actuellement. Les Celtics sont ouverts à l'idée d'échanger n'importe qui à l'exception de Jayson Tatum. »

L'insider précise que cela ne garantit évidemment pas l'arrivée de Giannis, mais confirme que Boston fait partie des équipes les plus agressives sur le dossier.

« D'après toutes les conversations que j'ai eues, les Celtics sont sur Giannis et poussent pour l'obtenir. À l'heure actuelle, cela ressemble à une course à deux équipes pour acquérir Giannis Antetokounmpo. »

Boston veut rebondir après sa déception

Cette agressivité intervient quelques semaines après une saison terminée bien plus tôt que prévu.

Sortis dès le premier tour des playoffs 2026, les Celtics cherchent manifestement un moyen de rebondir immédiatement et voient en Giannis l'opportunité de reformer un candidat crédible au titre autour de Jayson Tatum.

Reste désormais à savoir jusqu'où Boston sera prêt à aller. Un échange pour Antetokounmpo nécessiterait forcément un package massif, et plusieurs cadres de l'effectif pourraient se retrouver au cœur des discussions avec Milwaukee.

Une chose semble néanmoins claire : si les Celtics décrochent leur superstar grecque, ce ne sera pas au prix de Jayson Tatum.

Le trade de Giannis pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu