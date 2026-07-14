Ce joueur qui fait fuire LeBron James

Simple hasard mais quand même... à chaque fois que Collin Sexton débarque quelque part en espérant avoir une chance de jouer avec LeBron James, le King se barre dans la foulée. C'est déjà arrivé deux fois :

Juin 2018 : Sexton est drafté par les Cavaliers

Juillet 2018 : James annonce sa signature aux Lakers

juillet 2026 : Sexton rejoint Los Angeles

Dans la foulée, LBJ confie aux Lakers qu'il ne restera pas à L.A.

"Dès que je viens, il part. L'un des coaches m'a déjà fait cette blague", notait le meneur. Dommage, il est typiquement un joueur qui pourrait progresser au côté du futur Hall Of Famer.