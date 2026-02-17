Comment mettre fin au tanking : la Draft Wheel

Je fais cette session après écoute du podcast du lundi 16 février du même nom car il m’a déçu. Pas pour les échanges mais parce, sur un pod de plus d’une heure, parmi pléthores de propositions existantes, la meilleure idée que j’ai pu entendre sur le sujet n’a pas été abordée. French Flair l’avait pourtant suggérée ici même, il y a moins d’une semaine. Il s’agit de la draft wheel que je me permets de développer en vous en livrant ma version.

Le système est le suivant. Il y a actuellement 30 franchises en NBA. Chacune aura un pick de draft différent sur les 30 prochaines années. Sur 3 années consécutives, une franchise aurait une fois un pick top 10, une fois un pick entre 11 et 20 et une fois un pick entre 21 et 30. Concernant le pick top 10, si celui-ci est dans le top 5, le prochain pick top 10 sera forcément entre 6 et 10 et inversement.

Afin d’éviter de connaitre ses choix de draft à l’avance pour les 30 prochaines années et pour donner des assets draft échangeables pour chaque équipe, les futurs picks ne seraient connus que pour les 6 prochaines années. Avec chaque année une soirée Draft Wheel après la draft pour connaître le nouveau choix de chacun en année 6.

On conserverait la règle du swap pour protéger les mauvais gestionnaires donc le maximum d’assets drafts tradables seraient de 3 premiers tours, 3 first round swaps et 3 seconds tours et 3 secound round swaps.

Pour éviter que des petits malins ne se présentent pas à la draft l’année n parce qu’une équipe plus sympa a le first pick en n+1, tous les joueurs dans leur 19è année et au-delà l’année de la draft sont éligibles. Si un joueur est non drafté après sa 23è année, il devient automatiquement free agent.

Point supplémentaire. Tous les rookies draftés auraient un contrat garanti dont les montants sont déterminés au préalable comme c’est le cas actuellement pour les premiers tours (2+2 en team option). Les seconds tours auraient également un contrat garanti (1+1 en team option). Les franchises auraient la possibilité de draft & stach leurs rookies même avec un contrat garanti. Ils seraient considérés en dead money comme c’est le cas actuellement pour les joueurs waived.

Fin des protections et des conditions multiples et bizarroïdes. Par exemple la protection si non remplie se transforme en une autre protection l’année d’après et si encore non remplie se transforme en deux seconds tours ou encore dans 5 ans, X a le choix le plus favorable entre 4 équipes, Y le second, etc… Comme chacun connaît ses picks à l’avance, plus besoin de toutes ces complications qui embrouillent les fans.

Evidemment la franchise qui obtient son seul first pick en 30 ans l’année d’une draft faible, c’est pas de chance. Ça, d’accord. Et elle devra attendre 6 ans avant d’avoir un choix top 5. C’est vrai. Et la draft wheel n’empêcherait pas qu’il y ait des équipes faibles qui donnent beaucoup de temps de jeu à des jeunes joueurs pour les développer et que ça perde beaucoup de matchs. Oui, oui. Mais au moins, il n’y aurait plus de tanking.

Si vous avez des idées pour améliorer la draft wheel, je serais ravi de les entendre.