Chevaux et athlètes, c’est le même combat pour Nikola Jokic

On le sait, Nikola Jokic est un très grand amateur de chevaux de course. Il possède même plusieurs compétiteurs dans son pays en Serbie et à lorsque l'un d'entre eux remporte une course, il semble presque plus heureux que lorsqu'il gagne un match avec les Denver Nuggets. On se souvient aussi l'avoir vu suivre une course en direct sur son smartphone pendant un entraînement. Le triple MVP est accroc et il ne se sent jamais aussi bien que chez lui, à Sombor, entouré des siens, qu'il s'agisse d'être humains ou de chevaux.

Lors d'une réponse faite à Basketnews récemment, Nikola Jokic a même comparé les athlètes, et les joueurs de basket en particulier, aux chevaux qui courent depuis leur plus jeune âge.

"Nous sommes nés pour ça. Nous nous entraînons depuis que nous sommes petits. Je pense que les cheveux sont comme des athlètes. Ils sont très similaires à nous. Ils sont nés pour courir et nous sommes nés pour jouer".

De canasson à étalon

Chez les chevaux de courses, comme chez les joueurs NBA, il y a plusieurs catégories. Les pur-sang, les étalons, les canassons... Le Joker est lui un mix de plusieurs catégories. A la base, en dehors de sa taille, il ne semblait pas taillé pour être le meilleur joueur de la planète et l'un des meilleurs de tous les temps. A force d'entraînement et en utilisant son flair et ses qualités techniques phénoménales, il a finalement fait partie de ceux qui franchissent la ligne en premier. Comme certains chevaux, finalement.

Il y a deux jours, Nikola Jokic a compilé 61 points, 10 passes et 10 rebonds contre les Minnesota Timberwolves et sera au pire deuxième des votes du MVP dans quelques semaines, avec l'objectif de remporter le deuxième titre de sa carrière en NBA après celui de 2023.

