Nikola Jokic, un triple-double fou dans l’histoire de la NBA

Le meilleur joueur du monde a sorti une performance légendaire. Malgré la défaite des Denver Nuggets face aux Minnesota Timberwolves (139-140, après deux prolongations), Nikola Jokic a réalisé un match XXL.

En l'espace de 52 minutes sur le parquet, le Serbe a compilé un triple-double fou : 61 points (à 18/29 aux tirs), 10 passes décisives et 10 rebonds. Il s'agit tout simplement du TD le plus prolifique, au niveau des points, de l'histoire de la NBA.

Jokic s'empare d'un record partagé jusqu'à maintenant par Luka Doncic (2022) et James Harden (2018), qui avaient planté 60 points lors d'un triple-double. Une copie qui a d'ailleurs fait halluciner son coach Michael Malone.

"Dans le troisième quart-temps, Nikola est venu me voir et m'a dit : 'Coach, je me sens bien. Il faut me laisser sur le terrain, je ne veux pas sortir. Il faut me laisser jouer'. Bien évidemment, il était dans un super rythme.

61 points, 10 passes décisives, 10 rebonds. Ce gars, c'est Superman", a admiré Malone face à la presse.

Avec ce revers, Nikola Jokic est désormais le second joueur de l'histoire à perdre malgré un triple-double à plus de 50 points... après Wilt Chamberlain en 1963. En tout cas, à l'approche des Playoffs, le leader des Nuggets a la forme.

