Et si Penny était le prochain coach du Magic?

6 ! Six, c'est le nombre de saisons que Anfernee "Penny" Hardaway aura joué sous les couleurs du Orlando Magic ! C'est à la fois peu mais suffisant pour l'intégrer parmi les légendes du club ! Adulé et hissé au rang de superstar à sa grande époque, Penny a ensuite connu de multiples blessures et la suite de sa carrière dans d'autres clubs est devenue anecdotique....Quel gâchis !

Pourtant, c'était l'un des joueurs les plus talentueux et beaux à regarder jouer sur un terrain de basket-ball !

Depuis sa retraite sportive en 2007, l'ancien meneur s'est plutôt fait discret en rentrant à Memphis, où il coach les Tigers depuis maintenant 8 saisons !

Elu coach de l'année en 2025, il avait été pressenti il y a 5 ans pour devenir le coach du Orlando Magic, avant que finalement Jamahl Mosley ne lui grille la priorité !

Aujourd'hui, en mai 2026, la franchise se retrouve à nouveau sans son chef de meute. Et si c'était le bon moment? A bientôt 55 ans, Penny Hardaway coche pas mal de cases, non?

Coach de l'année en AAC, un meneur classe avec une vista incroyable lorsqu'il portait les couleurs du Magic, il a fait ses gammes aux Tigers, décidant en 2021 de continuer à travailler avec sa classe biberon pour engranger de l'expérience ! Qu'en est-il aujourd'hui? Son jour de chance approcherait-il? Ne serait-ce pas une façon de boucler la boucle avec un club qu'il a emmené en Finale NBA en 1995 avec son pote Shaquille O'neal ! Une vision probablement très clair de l'attaque à donner, se renforcer par un pur meneur de son choix? Plusieurs questions méritent d'être posées à l'encontre d'un joueur incroyablement talentueux.

Perso, je signe à deux mains ! Où est la pétition pour que Penny ramène de la véritable magie à Orlando?