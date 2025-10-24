Cooper Flagg est-il vraiment tombé au bon endroit ?

C'est une réflexion que j'ai depuis quelque temps et sur laquelle je ne suis pas forcément d'accord avec ce que j'ai entendu sur BS ou au CQFR depuis la draft, voir la draft lottery et les débuts un peu difficiles de Cooper Flagg sont une bonne occasion d'en parler.

L'idée n'est pas de s'alarmer sur le rookie ou de parler de flop après un match (Doncic avait commencé par un ou deux matchs de cette facture en rookie, tiens tiens). Même si j'ai l'impression que la hype est parfois exagérée (peut-être par désespoir de trouver un nouveau visage "local" pour la ligue), je pense que Flagg a tout d'un futur joueur d'impact. Et même hier, on l'a vu par intermittence.

Ma réflexion, c'est plus que j'ai le sentiment que Dallas est l'un des pires endroits où il aurait pu tomber, que ce soit à court ou à long terme, pour deux raisons différentes.

À court terme, une place difficile à trouver dans un projet bancal



C'est là où je suis plutôt en désaccord avec ce que j'ai entendu, même si je comprends bien l'argument : l'idée que c'est mieux pour lui d'arriver à Dallas avec des bons joueurs et un roster compétitif autour, plutôt que dans une équipe de tanking sans structure.

Dans l'idée, ça a du sens. Mais dans les faits, cette "équipe compétitive" me semble mal foutue et pas franchement le bon fit pour lui. On a un joueur très jeune, qui s'est développé au poste 4 (voir 3) et n'a pas franchement les réflexes d'un arrière ni d'un meneur, même s'il a une bonne qualité de passe, et qui se retrouve dans une équipe qui est blindée sur le front court et n'a pas de backcourt. Résultat, les Mavs jouent aux apprentis sorciers à le faire jouer en 1, comme s'il s'agissait d'une idée révolutionnaire à laquelle personne n'avait pensé.

Or, si personne n'y avait pensé, ce n'était probablement pas par hasard. Que ce soit hier ou sur les 1 ou 2 matchs où on l'a vu en meneur en présaison, la constante est qu'il est moins adroit et qu'il perd plus de balles qu'il fait de passes décisives. Et comme l'a dit Barkley hier soir (que je prendrais rarement en référence pour ses takes), on lui demande de distribuer à des gars qui, hors AD, sont moins bons scoreurs que lui. Et défensivement, il a eu du mal face à Castle alors qu'il est excellent défenseur sur des ailiers.

Autant expérimenter peut être intéressant avec des jeunes (cf Sochan en PG à SA, qui était cata, mais qui a sûrement appris des trucs), autant ça a sa place dans un certain contexte : par exemple, si l'équipe n'a pas la pression du résultat. À Dallas, on a un GM qui a fait un des moves les plus WTF de l'histoire avec l'objectif affiché de gagner le titre à court terme. Un objectif qui me semble franchement irréaliste. Résultat, on met à un jeune de 18 ans la responsabilité d'être compétitif, en jouant à un poste où il n'est pas à l'aise et entouré de pièces qui ne lui conviennent pas (peu de spacing). Ça me semble être le meilleur moyen de partir dans une mauvaise spirale.

Et finalement, dans les tanking teams, ça aurait été plus simple. Certes, il se serait retrouvé avec trop de ballons, mais il aurait aussi eu le champ pour faire des erreurs, continuer de faire ses stats en même temps et expérimenter, comme la fait Wemby chez les Spurs. Parce qu'on respecte l'organisation des Spurs et tout, mais faut être honnête : sur la saison rookie de Victor, c'était un sacré foutoir sur le terrain et on avait un rookie qui faisait un peu ce qu'il voulait sur le terrain, entourer de 4 gars qui ne savaient pas trop ce qu'ils avaient à faire. Mais deux ans plus tard, on commence à voir le résultat de "l'expérience".

À Brooklyn, Utah ou Washington, il aurait tranquillement progressé avec des coachs intéressants (Hardy, Fernandez) qui auraient eu la première vraie pierre à leur projet ou chez les Wizards où il aurait pu être la pierre angulaire entourée de jeunes qui pouvaient progresser avec lui. Ou à Charlotte ou New Orleans... Ah non, là, ça aurait été pire.

Ce qui m'amène au deuxième aspect de la réflexion

À moyen terme, une équipe en fin de cycle



Dallas est une équipe construite pour jouer le court terme. Les joueurs majeurs, hors Lively, sont plus proches de la fin que du début et seront soit à la retraite, soit sans valeur marchande quand Flagg va vraiment prendre son envol. Et ils leur manquent plusieurs draft picks à venir.

Le risque, c'est que quand Flagg aura 23-24 ans et commencera à peser dans la ligue, il n'ait pas vraiment de sidekicks de haut-niveau, que soit AD et Kyrie seront partis, soit des poids pour la masse salariale, et le tout manquera d'assets pour reconstruire. Bienn-sûr, on est pas à l'abri de trades avantageux ou d'explosions inattendues de 2nd rounders, mais c'est pas franchement les meilleurs conditions pour un projet d'avenir.

En comparaison, Victor, qui est parti des fin fonds de la conférence avec les Spurs, arrive à 21 ans avec un jeune groupe qui commence à émerger, des assets à trader et les meilleurs conditions pour être en position de jouer le titre le moment venu.

On peut imaginer, ou au moins espérer que Flagg aura le talent et le mental pour s'en sortir dans n'importe quel contexte, mais j'ai tendance à penser que le contexte des Mavs va plus le ralentir que l'aider.

Qu'en pensez-vous?