Débuts difficiles pour Cooper Flagg face à Wembanyama

Le premier match en saison régulière de Cooper Flagg a mobilisé tous les regards. Lors de la défaite des Dallas Mavericks (92-125) face aux San Antonio Spurs, le numéro 1 de la Draft 2025 a compilé 10 points, 10 rebonds et une interception, mais avec seulement 4 tirs réussis sur 13 tentés.

Il a d’ailleurs terminé la première mi-temps sans le moindre panier, avant de trouver un peu de rythme en deuxième période. Les réactions des supporters ont été partagées : certains ont salué la promesse d’un futur solide, d’autres ont pointé du doigt la fébrilité logique d’un premier match NBA.

Les premiers points de Cooper Flagg 👏 10 PTS

Au-delà du bruit médiatique, Anthony Davis a tenu à rappeler que la patience restait de mise. « Ce n'est que le premier match, il est encore rookie », a lâché la star des Lakers avant de détailler : « Sa présaison pouvait être bonne, mais quand le vrai match arrive, avec la salle pleine, la diffusion nationale… Tout le monde parle du "duel du numéro 1 de la Draft avec Wembanyama", et ça finit par t’atteindre. Je ne sais pas si ça lui est monté à la tête, mais ce sont les frissons du premier match. Il va s’en sortir. » Un discours lucide, qui a permis de remettre les choses en perspective.

Ce premier match laisse un sentiment ambivalent. D’un côté, Cooper Flagg a montré qu’il pouvait déjà peser physiquement, notamment au rebond, avec plusieurs séquences défensives intéressantes et un double-double encourageant pour un joueur de 18 ans. De l’autre, son tir extérieur et sa lecture offensive restent perfectibles. Il lui faudra gagner en constance, en agressivité vers le cercle et en confiance dans ses choix.

« Pas terrible... » - Cooper Flagg

« Pas terrible », a répondu Flagg lorsqu'on lui a demandé d'évaluer sa performance. « Évidemment, je n'ai pas très bien joué, mais nous devons passer à autre chose, nous concentrer et nous tourner vers le prochain match vendredi. »

Le contexte n’avait rien de simple pour une première : affronter les Spurs de Wembanyama (déchaîné par ailleurs) et endosser le rôle de figure de reconstruction d’une franchise qui a de gros espoirs n’est pas une mission anodine. Mais Dallas semble prête à lui offrir le temps et le cadre pour progresser, et c’est sans doute ce qu’il faut retenir de cette première.

« Il n'a pas bien shooté, mais il semblait beaucoup plus calme que je ne l'aurais cru », a commenté de son côté Stephon Castle à propos de Flagg. « Je veux dire, lors de mon premier match, j'étais nerveux. Il a fait de bonnes lectures. Il ne semblait pas trop perturbé, donc je pense qu'il va passer une excellente année. »

La soirée n’a donc pas confirmé tout le battage qui entoure Cooper Flagg, mais elle a prouvé que le jeune ailier avait les outils pour s’imposer durablement. Comme le rappelle Anthony Davis, le plus dur commence maintenant : apprendre à transformer les frissons des débuts en performances solides, soir après soir.

