Les résultats de la nuit en NBA

Cavs @ Knicks : 111-119

Nets @ Hornets : 117-136

Heat @ Magic : 121-125

Raptors @ Hawks : 138-118

Sixers @ Celtics : 117-116

Pistons @ Bulls : 111-115

Pelicans @ Grizzlies : 122-128

Wizards @ Bucks : 120-133

Clippers @ Jazz : 108-129

Spurs @ Mavs : 125-92

Kings @ Suns : 116-120

Wolves @ Blazers : 118-114

- Victor Wembanyama tenait visiblement à marquer les esprits pour son premier match officiel en NBA depuis son problème de santé de la saison dernière. Pour le déplacement à Dallas, le Français a été époustouflant, alliant efficacité, production et show lors de la victoire très nette (125-92) des Spurs. Wembanyama a roulé sur les Mavs en compilant 40 points, 15 rebonds et 3 contres à 15/21, ajoutant des séquences spectaculaires comme ce gros dunk après avoir enrhumé PJ Washington et Anthony Davis en première mi-temps.

VICTOR WEMBANYAMA JUST MADE A NON-FASTBREAK REVERSE DUNK LOOK SO EASY! 😂🎥 pic.twitter.com/vWtrh7fKNz — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 23, 2025

Dylan Harper, drafté en n°2 l'été dernier, a été intéressant en sortie de banc pour San Antonio avec 15 points. Cooper Flagg a eu du mal à trouver son rythme pour sa première en NBA, et n'a marqué son premier panier qu'après la pause, pour finir avec 10 points et 10 rebond à 4/13.

- Les Sixers sont allés chercher une belle victoire (118-117) à Boston et Joel Embiid (4 pts à 1/9) qui a rejoué en match officiel pour la première fois depuis février, n'y est même pas pour grand chose. Le backcourt Tyrese Maxey (40 pts) - VJ Edgecombe (34 pts) a fait très mal aux Celtics. Et même s'il a raté deux lancers dans les 10 dernières secondes (sans conséquences puisque Payton Pritchard n'a pas fait mouche derrière), le rookie bahaméen a fait très fort, puisque ses 34 points constituent le plus gros total pour le premier match d'un rookie en NBA depuis... Wilt Chamberlin en 1959 !

- Giannis Antetokounmpo et les siens ont débuté par une victoire (133-120) à domicile contre Washington en faisant la course en tête tout du long. Le Greek Freak a posé 37 points et 14 rebonds, pour ce qui était le premier comeback de Khris Middleton (23 pts) sous un autre maillot que celui de Milwaukee. Alex Sarr (10 pts, 11 rbds, 3 asts) a joué 26 minutes dans cette défaite logique. A noter la blessure à la cheville de Kevin Porter Jr pour les Bucks. Le meneur a été contraint de quitter ses coéquipiers en fin de premier quart-temps.

- Privés de Mitchell Robinson et Josh Hart, les Knicks ont tout de même offert à Mike Brown sa première victoire (119-111) sur le banc des Knicks lors du choc d'ouverture à l'Est contre Cleveland. Ce dernier avait surpris en lançant Ariel Hukporti dans le cinq, ce qui n'a pas empêché New York de construire un avantage de 17 points en première mi-temps, avant d'être rattrapé par la patrouille des Cavs. Les efforts de Donovan Mitchell (31 pts, dont 21 dans le seul 3e QT) ont finalement été vains, puisque KAT (19 pts, 11 rbds) et ses coéquipiers ont à nouveau pris la tangente grâce à un 14-0 passé dans le 4e QT. Guerschon Yabusele a joué 12 minutes en sortie de banc, sans marquer le moidre panier, sous les yeux de ses compatriotes Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara, restés sur le banc. Cleveland était privé de Darius Garland, Max Strus et De'Andre Hunter, ce qui explique la titularisation de Jaylon Tyson et Sam Merrill.

- Si les Hawks veulent avoir des ambitions cette saison, ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi perméables en défense. Surtout à domicile et contre une équipe théoriquement plus faible comme Toronto. Ce sont pourtant les Raptors qui l'ont emporté de 20 points (138-118) à Atlanta, avec 25 points de RJ Barrett, 22 de Scottie Barnes, 16 de la recrue Brandon Ingram et 19 en sortie de banc pour Gradey Dick. Les Raptors ont shooté à 57% et ont éreinté les Hawks en transition. Zaccharie Risacher était titulaire et a joué 21 minutes pour 16 points à 7/13.

- Le Heat a bien cru remporter le derby floridien contre Orlando, mais a connu une panne sèche au pire moment. Miami menait de 7 points à l'approche du money time, avant de passer quatre minutes sans marquer de panier et de laisser le Magic réduire l'écart, puis passer devant. Jalen Suggs (14 pts), excellent en défense dans le 4e quart-temps, a aussi marqué un panier précieux à un peu moins d'une minute de la fin. Paulo Banchero et Franz Wagner (24 pts chacun) ont été épaulés en attaque par Desmond Bane (23 pts) qui a fêté sa première à domicile avec un succès. Le rookie français Noah Penda n'est pas entré en jeu pour Orlando.

- Les Bulls se sont fait peur, mais ils ont bien remporté (115-111) leur season opener à la maison contre leurs rivaux des Pistons. Chicago a dilapidé une avance de 23 points avant de reprendre le dessus et de tenir bon, malgré les efforts de Cade Cunningham (23 pts, 10 asts à 8/24) en fin de match. Nikola Vucevic a fait un chantier (28 pts, 14 rbds), aidé par Matas Buzelis (21 pts) et Josh Giddey (19 pts, 11 asts notamment). A l'image de Penda à Orlando, Noa Essengue a regardé la victoire des siens depuis le banc.

- Nolan Traoré a lui eu droit à 9 minutes de jeu pour sa première apparition en NBA, lors de la défaite (136-117) des Nets face à Charlotte. Les Hornets se sont imposés assez facilement, profitant du retour à la compétition de Brandon Miller, absent depuis janvier et auteur de 25 points. Neuf joueur de Charlotte ont marqué au moins 10 points, notamment les rookies Kon Knueppel (11 pts) et Ryan Kalkbrenner (10 pts, 11 rbds), tous les deux titulaires. Vous l'attendiez, LE POINT MOUSSA DIABATE aura bien lieu : 13 points, 9 rebonds et 1 contre en 21 minutes avec un différentiel de +8 pour l'intérieur français.

- Ja Morant a remporté son duel à distance avec son ex-coéquipier en AAU et ami Zion Williamson. Le meneur des Grizzlies, auteur de 35 points et d'un panier clutch à 32 secondes du terme, a aidé Memphis à dominer New Orleans (128-122) et à débuter la saison par une victoire. Zion y est allé de ses 27 points, ce qui ne le consolera pas alors que les Pelicans ont passé un bon bout de temps en tête dans cette partie. A noter la première très réussie de Cedric Coward, qui n'a pas fait le lâche pour sa première en NBA : 14 points à 5/5. C'est la première fois depuis 19 ans et Thabo Sefolosha qu'un rookie ne manque pas le moindre tir ou le moindre lancer pour ses débuts dans la ligue.

- Les Clippers ont complètement loupé leur season opener. Los Angeles a été surpris par le Jazz, qui s'est largement imposé (129-108) sans demander son reste. Walker Kessler, le plus ancien membre de l'effectif coaché par Will Hardy, a fait un super match : 22 points, 9 rebonds, 4 passes et 4 contres sans rater le moindre tir (7/7). Brice Sensabaugh, qui sera discrètement un candidat au titre de 6th man of the year, a ajouté 20 points en sortie de banc, soit autant que Lauri Markkanen. Les hommes de Ty Lue ont été méconnaissables, à commencer par Kawhi Leonard (10 pts à 3/9). Bradley Beal (5 pts en 20 min) et Brook Lopez (15 pts) auraient sans doute préféré un autre résultat pour leurs débuts. Nicolas Batum a joué 15 minutes pour 3 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

- Les Suns ont renversé les Kings, qui menaient de 20 points à Phoenix. Devin Booker (31 pts) et Dillon Brooks (22 pts), déjà chaud en termes d'emmerdement de l'adversaire, ont orchestré le comeback et la première victoire du coach Jordan Ott sur le banc arizonien. Pour sa première apparition en NBA, Maxime Raynaud est sorti du banc et a joué 11 minutes pour 0 point, 4 rebonds et 2 passes.

- Portland n'est pas passé loin de surprendre Minnesota, mais les Timberwolves ont pris le dessus dans le money time. Il a fallu un gros match d'Anthony Edwards (41 pts), incertain en raison de problèmes de dos) pour éviter à Rudy Gobert (10 pts, 6 rbds, 1 blk) et sa bande de s'incliner. Après un panier à 3 points de "AntMan", c'est d'ailleurs Rudy qui a plié l'affaire sur un dunk à 32 secondes du terme. Les Blazers ont été globalement maladroits, à l'exception de Jerami Grant (29 pts).