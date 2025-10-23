VJ Edgecombe, des débuts NBA fracassants plus vus depuis… Wilt Chamberlain !

VJ Edgecombe n’a peur de rien et ça s’est vu. Bien que nouveau à ce niveau, il n’a pas hésité à prendre 26 tirs, plus que n’importe lequel de ses coéquipiers alors que pourtant même certains d’entre eux disposent d’un sacré pedigree. Tyrese Maxey est un All-Star. Joel Embiid un MVP. Ça n’a pas empêché le jeune homme de se sentir en pleine confiance pour ses grands débuts en NBA. Et le troisième choix de la dernière draft ne s’est pas loupé. Au contraire, il a frappé fort.

Hyper dynamique, hyper agressif, hyper vif, l’arrière de Philadelphia Sixers a planté 34 points. La dernière fois qu’un rookie a scoré autant de points ? Il faut remonter à Wilt Chamberlain et ses 43 pions en… 1959 ! Autant dire une éternité. Les paniers du Bahaméen ont particulièrement compté puisque sa franchise s’est imposée in-extremis contre les Boston Celtics (117-116) même si ses deux ratés sur la ligne des lancers en fin de partie auraient pu coûter cher à la franchise de Pennsylvanie.

VJ Edgecombe a de suite semblé à son aise au côté de Maxey, lui-même auteur de 40 points. Soit 74 en cumulé pour le backcourt des Sixers. Avec sa vitesse, sa détente, son insolence et son instinct de scoreur, le rookie devrait vite faire grimper sa base de fans. C’est un joueur spectaculaire mais il a aussi su se montrer impactant et efficace (13 sur 26) en alternant les drives supersoniques et les bombes à trois-points. Il a d’ailleurs ajouté 7 rebonds et 3 passes à ses 34 points. Bref, une première mémorable pour un homme qui n’a sans doute pas fini de marquer les esprits.